İlkokulun kapısının önünde veliler birbirine girdi! Çevredekiler ayırtmakta zorluk yaşadı... Saç saça baş başa kavga saniye saniye kamerada

İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki bir ilkokulun kapısının önünde veliler arasında tartışma çıktı. Çevredekiler araya girerek kadınları ayırmak için büyük bir uğraş verdi.

Kadınlardan biri diğerinin parmağını ısırırken ikili ilkokul oyun alanının betonunda boğuştular. Görüntülerde parmağı bırakmayı reddeden kurban defalarca saçlarından tutup yumruklanmaya başlandı.

"PARMAĞIMI KOPARTACAĞINA İKNA OLDUM"

Parmak ısırığı mağduru 32 yaşındaki Sophie Mckay, "İnanılmazdı. Her yerim tırnak içindeydi. 8 yaşındaki kızımı okula bırakıyordum. Bize doğru hızla geldiğini gördüm. Kız kardeşimin ağzına yumruk attı, sonra ikimizi de yere yatırdı ve parmağımı ısırmaya başladı. Öğretmene yardım etmesi için bağırıyordum. Parmağımın ağzında kopacağına gerçekten ikna olmuştum. Beni o kadar sert ısırıyordu ki." dedi.

Sophie'nin iki parmağında sinir hasarı meydana geldi ve tetanos aşısı olması ve antibiyotik kullanması gerekti. Polis çağrıldı ve ifadeler alındı ancak tutuklama yapılmadı.