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  4. İlkokulun kapısının önünde veliler birbirine girdi! Çevredekiler ayırtmakta zorluk yaşadı... Saç saça baş başa kavga saniye saniye kamerada

İlkokulun kapısının önünde veliler birbirine girdi! Çevredekiler ayırtmakta zorluk yaşadı... Saç saça baş başa kavga saniye saniye kamerada

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.11.2024 14:40
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İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki ismi açıklanmayan bir ilkokulun önünde veliler arasında kavga çıktı. Üç annenin çivi yüzünden tartışmasıyla başlayan kavga kısa sürede şiddetlendi. Çevredekilerin ayırmakta büyük bir zorluk yaşadığı kavgada veliler yerde birbirlerinin üzerine çıkarak saç saça baş başa kavga etti. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

İlkokulun kapısının önünde veliler birbirine girdi! Çevredekiler ayırtmakta zorluk yaşadı... Saç saça baş başa kavga saniye saniye kamerada

İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki bir ilkokulun kapısının önünde veliler arasında tartışma çıktı. Çevredekiler araya girerek kadınları ayırmak için büyük bir uğraş verdi.

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Kadınlardan biri diğerinin parmağını ısırırken ikili ilkokul oyun alanının betonunda boğuştular. Görüntülerde parmağı bırakmayı reddeden kurban defalarca saçlarından tutup yumruklanmaya başlandı.

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"PARMAĞIMI KOPARTACAĞINA İKNA OLDUM"

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Parmak ısırığı mağduru 32 yaşındaki Sophie Mckay, "İnanılmazdı. Her yerim tırnak içindeydi. 8 yaşındaki kızımı okula bırakıyordum. Bize doğru hızla geldiğini gördüm. Kız kardeşimin ağzına yumruk attı, sonra ikimizi de yere yatırdı ve parmağımı ısırmaya başladı. Öğretmene yardım etmesi için bağırıyordum. Parmağımın ağzında kopacağına gerçekten ikna olmuştum. Beni o kadar sert ısırıyordu ki." dedi.

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Sophie'nin iki parmağında sinir hasarı meydana geldi ve tetanos aşısı olması ve antibiyotik kullanması gerekti. Polis çağrıldı ve ifadeler alındı ancak tutuklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere kavga
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