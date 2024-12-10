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Patronu Zoom toplantısını açık unuttu! Çalışan gördüklerine inanamadı: "Ayaklarına fıstık ezmesi sürüyordu"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.12.2024 16:00
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TikTok'ta 'nickfromohio' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Nick isimli bir adam 3.4 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde işle alakalı yaşadığı ilginç bir durumdan söz etti. TikTok kullanıcıları, toplantı sona erdiğinde patronunun Zoom kamerasını açık unuttuğunu söyledi. Ekrana baktığında ise patronunun ofisin bir köşesinde uzandığını ve yabancı bir kadının ayaklarına fıstık ezmesi sürdüğünü fark etti.

Patronu Zoom toplantısını açık unuttu! Çalışan gördüklerine inanamadı: "Ayaklarına fıstık ezmesi sürüyordu"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'nickfromohio' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Nick isimli bir adam Zoom uygulaması üzerinden iş arkadaşları ve patronuyla bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Nick toplantıdan iki dakika erken ayrıldığını anlattı. Kamerasını kapattı ve YouTube videosu izlemek için yiyecek bir şeyler hazırladı. Dizüstü bilgisayara döndüğünde Nick kamera ışığının hala açık olduğunu fark etti.

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Zoom uygulamasının hâlâ açık olduğunu fark ettiğini söyleyen Nick, "Bu yüzden Zoom uygulamasını kapatmak için hareketlendim ve gördüklerime inanamadım. Patronumu hala ofisinin uzak bir köşesinde kamerada gördüm. Yerde yatıyordu. Ayak parmaklarını uzatarak yerde yatıyordu ve yabancı bir kadın onlara fıstık ezmesi sürüyordu" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

8000

Şimdi, olayın gerçek mi yoksa virallik için çok yaratıcı bir hikaye anlatımı mı olduğu belirsiz. Ancak sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunun gerçek olduğuna inanmak istemiyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kurgu olduğuna yemin ederim" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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