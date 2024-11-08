Yüksek ateş ve ishal semptomlarıyla hastanelik oldu! 2 yaşındaki çocuğun bağırsağında yüzlerce canlı solucan çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'da ismi açıklanmayan 2 yaşındaki bir erkek çocuk yüksek ateş ve ishal semptomlarıyla hastanelik oldu. İki gün boyunca yerel bir hastanede tedavi altına alındıktan sonra semptomları düzelmedi ve şehirdeki çocuk hastanesine nakledildi. Şoka girdi ve ciddi solunum yetmezliği yaşadı. Sağlık ekibi daha sonra acil entübasyon ve ameliyat gerçekleştirdi. Yapılan incelemede çocuğun bağırsaklarında tıkanıklık olduğu ve şoka neden olan bir enfeksiyonun olduğu belirlendi.

İKİ SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Ameliyat iki saatten fazla sürdü ve doktorlar, çocuğun ince bağırsağına yerleşen 100'den fazla yuvarlak solucanı başarılı bir şekilde çıkarmayı başardı. Ayrıca çocuğun 70 santimetre uzunluğunda ince bağırsağının da hasar gördüğü öğrenildi. Tedavisine devam edilen küçük çocuk ameliyattan 4 gün sonra taburcu edildi.