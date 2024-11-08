Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Yüksek ateş ve ishal semptomlarıyla hastanelik oldu! 2 yaşındaki çocuğun bağırsağında yüzlerce canlı solucan çıktı

Yüksek ateş ve ishal semptomlarıyla hastanelik oldu! 2 yaşındaki çocuğun bağırsağında yüzlerce canlı solucan çıktı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
08.11.2024 16:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vietnam'da ismi açıklanmayan 2 yaşındaki bir erkek çocuğun ailesi yüksek ateş ve ishal şikayetleriyle çocuklarını hastaneye götürdü. Tedavi için Ho Chi Minh Şehrindeki ikinci çocuk hastanesine gönderildi. Doktorlar iki saat boyunca acil ameliyat yapmak zorunda kaldılar ve ince bağırsağında 100'den fazla yuvarlak kurt buldular.

Yüksek ateş ve ishal semptomlarıyla hastanelik oldu! 2 yaşındaki çocuğun bağırsağında yüzlerce canlı solucan çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'da ismi açıklanmayan 2 yaşındaki bir erkek çocuk yüksek ateş ve ishal semptomlarıyla hastanelik oldu. İki gün boyunca yerel bir hastanede tedavi altına alındıktan sonra semptomları düzelmedi ve şehirdeki çocuk hastanesine nakledildi. Şoka girdi ve ciddi solunum yetmezliği yaşadı. Sağlık ekibi daha sonra acil entübasyon ve ameliyat gerçekleştirdi. Yapılan incelemede çocuğun bağırsaklarında tıkanıklık olduğu ve şoka neden olan bir enfeksiyonun olduğu belirlendi.

İKİ SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Ameliyat iki saatten fazla sürdü ve doktorlar, çocuğun ince bağırsağına yerleşen 100'den fazla yuvarlak solucanı başarılı bir şekilde çıkarmayı başardı. Ayrıca çocuğun 70 santimetre uzunluğunda ince bağırsağının da hasar gördüğü öğrenildi. Tedavisine devam edilen küçük çocuk ameliyattan 4 gün sonra taburcu edildi.

İlginizi Çekebilir

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

 Karısını arabanın içinde başka bir adamla uygunsuz bir şekilde yakaladı

Karısını arabanın içinde başka bir adamla uygunsuz bir şekilde yakaladı

 Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

 Dansözü ağzı açık izledi! "Erkekler hep aynı"

Dansözü ağzı açık izledi! "Erkekler hep aynı"

 Böyle terapi görülmedi! ''Diri diri mezara girip...''

Böyle terapi görülmedi! ''Diri diri mezara girip...''
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Vietnam Solucan
En Çok Okunan Trend Haberler
Narin cinayetinde gizli tanık konuştu: "Katil o olmayabilir"

Narin cinayetinde gizli tanık konuştu: "Katil o olmayabilir"

Salim Güran'ın karısından 'aldatma' sorusuna ilginç yanıt

Salim Güran'ın karısından 'aldatma' sorusuna ilginç yanıt

Sevgilisini boğarak öldürdü! Soğukkanlılıkla böyle tarif etti

Sevgilisini boğarak öldürdü! Soğukkanlılıkla böyle tarif etti

Tam 75 kilo verdi! Kendisini görünce inanamadı: Ağlamaya başladı

Tam 75 kilo verdi! Kendisini görünce inanamadı: Ağlamaya başladı

Erkeklerden gelen yorumlar şaşırttı! "O zaman para vermeyin"

Erkeklerden gelen yorumlar şaşırttı! "O zaman para vermeyin"

Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

Görüntüleri izleyince dehşete düştü! Erkek hemşire engelli kadına saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.