Bebek senaryosuyla gündem olmuştu! TikTokçu Mükremin Gezgin estetiklerine yenisini ekledi! "Birini öpmeye kalksa..."

Hamilelik senaryosu ile milyonlarca takipçiye ulaşan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, geçirdiği estetik operasyonları ile adeta bambaşka birine dönüştü. Gezgin son olarak yaptırdığı dudak dolgusuyla konuşuluyor.

İlk önce liposuction yaptıran fenomen daha sonra burun estetiği ve birçok operasyon geçirerek bambaşka biri oldu. Yaptırdığı dolguyla dudaklarını çok fazla büyüten Mükremin Gezgin, sosyal medyada alay konusu oldu.

Hamilelik iddiaları ile gündemi uzun süre meşgul eden Mükremin hakkında tutuklama kararı çıkmış sonradan serbest bırakılmıştı.

"BİRİNİ ÖPMEYE KALKSA..."

Gezgin, dudak dolgusuyla sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Dudaklarını çok fazla büyüten fenomen ismin paylaşımlarına alaycı yorumlar yağıyor.

TikTok fenomeninin paylaşımlarını görenler, " Sence de artık abartmadın mı?", "Bismillah o nasıl dudak öyle üstüme üstüme geldi", "Dudak adam", "Azrail canını almaya gelse seni tanıyamaz müko" gibi yorumlarda bulundular.



