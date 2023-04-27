MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bebek senaryosuyla gündem olmuştu! TikTokçu Mükremin Gezgin estetiklerine yenisini ekledi! "Birini öpmeye kalksa..."

Bebek senaryosuyla gündem olmuştu! TikTokçu Mükremin Gezgin estetiklerine yenisini ekledi! "Birini öpmeye kalksa..."

27.04.2023 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, yalan hamilelik haberleriyle ülke gündemini oldukça meşgul etmişti. O dönem hesapları kapatılan Gezgin, geçirdiği estetik operasyonlarla geri döndü. Çok sayıda operasyon geçiren ve bambaşka biri haline gelen Mükremin Gezgin, estetiklerine bir yenisini ekledi. Görenler hayret etti.

Bebek senaryosuyla gündem olmuştu! TikTokçu Mükremin Gezgin estetiklerine yenisini ekledi! "Birini öpmeye kalksa..."

Hamilelik senaryosu ile milyonlarca takipçiye ulaşan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, geçirdiği estetik operasyonları ile adeta bambaşka birine dönüştü. Gezgin son olarak yaptırdığı dudak dolgusuyla konuşuluyor.

ezgif.com-webp-to-jpg

İlk önce liposuction yaptıran fenomen daha sonra burun estetiği ve birçok operasyon geçirerek bambaşka biri oldu. Yaptırdığı dolguyla dudaklarını çok fazla büyüten Mükremin Gezgin, sosyal medyada alay konusu oldu.

232cfac0-3f2d-4bd8-b871-6dd4961ae10b

7d942797-0b47-4297-88e7-a1d6dc244cf2

Hamilelik iddiaları ile gündemi uzun süre meşgul eden Mükremin hakkında tutuklama kararı çıkmış sonradan serbest bırakılmıştı.

970f2fa1-1bde-4baf-b96c-b59e401692ba

"BİRİNİ ÖPMEYE KALKSA..."

Gezgin, dudak dolgusuyla sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Dudaklarını çok fazla büyüten fenomen ismin paylaşımlarına alaycı yorumlar yağıyor.

4a23c1f2-6a43-4ad2-9b1e-53b846265ea2

TikTok fenomeninin paylaşımlarını görenler, " Sence de artık abartmadın mı?", "Bismillah o nasıl dudak öyle üstüme üstüme geldi", "Dudak adam", "Azrail canını almaya gelse seni tanıyamaz müko" gibi yorumlarda bulundular.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Bak aşırı güzelsin”Transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! “Bak aşırı güzelsin”
Herkes Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşurken bomba aşk iddiasıHerkes Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşurken bomba aşk iddiası
Konuşanlar'daki itirafı olay oldu! Stüdyo buz kestiKonuşanlar'daki itirafı olay oldu! Stüdyo buz kesti
Anahtar Kelimeler:
Mükremin Gezgin sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Depremzede öğretmen hayatta kalan tek kızını vurup intihar etti

Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca’dan açıklama geldi

Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca’dan açıklama geldi

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Almanya'nın 'ek sandık' kararı tepki çekti

Hırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan hain saldırı

Hırsız diye yakaladıkları kişi terörist çıkmıştı! PKK'dan hain saldırı

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap

İlginizi Çekebilir

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.