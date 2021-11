Bebekken ailesi tarafından terk edildi! Milyonlarca takipçiye sahip olan bir fenomene dönüştü

Gabe Adams-Wheatley, Hanhart Sendromu olarak bilinen bir hastalıkla dünyaya geldi. Bu hastalık genellikle kraniyofasiyal bölgeyi ve uzuvları etkileyen son derece nadir görülen bir rahatsızlık. Bu hastalık, dilin tam olarak gelişmemesine, parmakların olmamasına ya da kısmen kaybolmasına, kol veya bacaklarda anormalliklere ve küçük bir çeneye neden olabiliyor. Hastalığı nedeniyle kolları ve bacakları olmadan dünyaya gelen Wheatley, doğumdan sonra bir Brezilya’daki bir hastanede terk edildi. Henüz dokuz aylıkken ABD’nin Utah kentinde yaşayan bir aile tarafından evlat edinildi.

ÖZGÜR BİR BİREY OLARAK YETİŞTİRİLDİ

Evlat edinilen ailenin biyolojik olarak sahip olduğu başka çocukları da vardı. Kardeşleriyle birlikte büyük ve mutlu bir ailede büyüyen Wheatley, küçük yaştan itibaren bir birey olarak yetiştirildi. Engellerine rağmen kimseye bağlı olmadan ve tamamen özgür büyüyen Wheatley, “Çocukken bir süre tekerlekli sandalye kullandım. Kısa bir süre hafıza kaybı yaşadım. Ancak ailem beni güçlü, kibar, cesur ve bağımsız olarak yetiştirdi. Kendimi hep tamamen özgür olarak hissettim” dedi.

DANSIYLA BÜYÜLEDİ

Wheatley özellikle okulda yaşıtları tarafından büyük bir psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi. Tekerlekli sandalyede olduğu için yaşıtlarının onu oyunlara almadığını ve dışladığını ifade eden Wheatley, bu durumu dansıyla kırmayı başardı. Okullarında düzenlenen bir dans yarışmasına katılan Wheatley, performansıyla sadece tekerlekli sandalyedeki bir çocuk olmadığını ve aynı zamanda dışarı çıkıp hareket edebildiğini kanıtladı. Performansının sonunda seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

SOSYAL MEDYADA İLHAM OLDU

Okuldaki performansından sonra kendisini dansıyla daha iyi ifade edebildiğini anlatan Wheatley, TikTok’ta dans videolarını yayınlamaya başladı. Kısa sürede popüler olan Wheatley’in takipçileri onun hayatına dair içgörüleri izlemek için sayfasını takip ediyor. Kimi zaman takipçileri Wheatley’den makyaj tüyoları alıyor, kimi zaman ise günlük hayat rutinlerinin nasıl sürdüğünü izliyorlar. İnsanları bir sopa yardımıyla giyinmek ve saçlarını yıkamak gibi basit günlük aktiviteleri nasıl yaptığı konusunda eğitiyor

Sosyal medyanın insanların sesi olma özelliğine sahip olduğunu belirten Wheatley, “Bunu her zaman söylüyorum ve klişe olduğunu biliyorum ama herkesin hayatı ve deneyimleri bazen farklıdır. Bu iyi bir şey çünkü o zaman hepimiz farklı dersler alıyoruz ve paylaşabiliyoruz ama sadece pes etme demek istiyorum. Her zaman seni önemseyen ve seven insanlar olacak. Sadece onları bulmalısın.” dedi.