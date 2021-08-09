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Fabrika işçisi olarak çalışıyordu! Şimdi 99 milyon takipçili bir fenomen: Khaby Lame

09.08.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok videolarını izlemeyi seviyorsanız mutlaka Khaby Lame’in adını duymuşsunuzdur. Tüm dünya onun pratik yaşam tüyolarını izliyor. Peki Khaby Lame nasıl ünlü oldu? İşte 99 milyon takipçili Khaby Lame’in fabrika işçiliğinden fenomenliğe uzanan yolculuğu...

Fabrika işçisi olarak çalışıyordu! Şimdi 99 milyon takipçili bir fenomen: Khaby Lame

Sosyal medyanın hayatın her alanında etkili olmasıyla beraber aslında fenomen adı verilen bir kavram oluştu. Özellikle Intagram ve Facebook’un tahtını sallayan TikTok’un abone sayısı her geçen gün arttı. Khaby Lame'i internette sıklıkla gördüğümüz hayatı pratikleştirme videolarına verdiği tepkilerden tanıyor olabilirsiniz. Hayatı kolaylaştıran pratik yaşam videolarını denediği içerikler üreten Lame, aslında bunların daha uğraştırıcı olduğunu gösteren tepkileri onun popülerleşmesini sağladı.

FABRİKA İŞÇİLİĞİNDEN FENOMENLİĞE UZANAN YOL

9 Mart 2000'de Senegal'de dünyaya gelen Lame, henüz küçük yaşlardayken ailesiyle birlikte İtalya'ya göç etti. Okuldan mezun olduktan sonra bir fabrikada tezgah operatörü olarak çalışmaya başladı. 2020 yılına kadar oldukça normal ve sıradan bir hayat yaşadı. İşten kovulmasıyla beraber bütün yaşamı değişti. İşten kovulunca babası yeni bir iş araması konusunda onu sıkıştırsa da o TikTok çekmeye karar verdi. Gerçek anlamda adını duyurması, 2021'in Nisan ayında 'pratik hayat tüyoları'na çektiği tepki videolarıyla oldu. Videolarında hiç konuşmamasıyla kendine has bir tarz yaratan Lame, İtalya’da en fazla takip edilen Gianluca Vacchi'yi geride bıraktı.

Lame'in şu anda ve uzun zamandır TikTok'ta en fazla takipçiye sahip olan Charli D'Amelio'yu da geçeceği düşünülüyor. İkilinin hayranları kimin öne geçeceğini görebilmek için canlı sayım yayınları bile açtı. Merak ediyorsanız; Charli'nin TikTok'ta şu anda 121.9 milyon takipçisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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