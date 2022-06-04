Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bebekleri aynı anda doğdu ama ikizi değiller! Hamileyken tekrar hamile kalan anne 'mucize'yi anlattı

Bebekleri aynı anda doğdu ama ikizi değiller! Hamileyken tekrar hamile kalan anne 'mucize'yi anlattı

04.06.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cara Winhold ve eşi Blake gebeliklerin sadece %0,3'ünde meydana gelen nadir bir olay yaşadı. Uzun süredir çocuk sahibi olmakta zorlanan çift, Cara'nın bir ayda iki kez hamile kalması sonucunda aynı anda iki erkek bebek sahibi oldular.

Bebekleri aynı anda doğdu ama ikizi değiller! Hamileyken tekrar hamile kalan anne 'mucize'yi anlattı

Halihazırda hamile bir anne olan Teksas'tan 30 yaşındaki Cara Winhold, nadir görülen bir tıbbi mucize sonucu bir ay içinde iki kez hamile kaldı. Genç anne birkaç dakika arayla iki erkek bebek dünyaya getirdi.

ZORLANIYORLARDI

Cara ve eşi Blake, çocuk sahibi olmakta biraz zorlanıyorlardı, ancak geçen yıl Şubat ayında çift, bir bebek beklediklerini öğrendi. Ancak Cara, ilk hamilelikten birkaç gün veya hafta sonra ikinci bir hamileliğin başladığı nadir bir fenomen olan süperfetasyonun sonucunda aynı ay içinde tekrar hamile kaldı.

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi tam 10 çocuk annesi7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi tam 10 çocuk annesi

İKİ KESE

ULTRE

Cara daha önce bir düşük yaptığından taramalarının sıklığı fazlaydı. Doktoru, ikinci taramada mucize bebeği keşfetti. Ultrasonda biri diğerinden daha fazla gelişmiş iki ayrı kese olduğunu görünce hepsi şoke oldu. Bir bebekleri olabileceğinden bile emin olmayan çift bir anda iki bebekleri olacağını öğrenmenin şaşkınlığını ve sevincini yaşadı.

İmkansız sanıyordu! Hamile kalan adam şoke eden gebelik sürecini sosyal medyadan paylaştıİmkansız sanıyordu! Hamile kalan adam şoke eden gebelik sürecini sosyal medyadan paylaştı

ENGELLER VAR

Çoğu gebelikte, vücut yumurtlamayı önleyen bir hormon salgılar ve dokuz ay dolana kadar başka gebeliklere olanak tanımaz. Çift gebeliğe ikinci bir engelde, herhangi bir spermin rahme girmesini engellemek için servikste bir mukus tıkacı oluşmasıdır.

Doğum yapana kadar hamile olduğunu bilmiyordu! “Duşta bir titreme hissettim”Doğum yapana kadar hamile olduğunu bilmiyordu! “Duşta bir titreme hissettim”

ŞİMDİ YEDİ AYLIKLAR

İKİZZZ

Ancak bazı nadir durumlarda bu önlemler başarısız olur ve yeni bir bebek doğar.
30 yaşındaki Cara ve 33 yaşındaki Blake, geçen yıl Ekim ayında oğulları Colson ve Cayden'ı karşıladılar. Çocukları şimdi yedi aylık olan çift, şimdi çekirdek ailelerinin tadını çıkarıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!
Referanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif ettiReferanduma hayır oyu kullanlara cinsel ilişki teklif etti
“6 ay aynı yatakta uyuduk, karısı bunu biliyordu”“6 ay aynı yatakta uyuduk, karısı bunu biliyordu”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Hırsızla baş başa bıraktı! Arkasına bile bakmadan kaçtı

Hırsızla baş başa bıraktı! Arkasına bile bakmadan kaçtı

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

İlginizi Çekebilir

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

“Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

Tereyağı yediğimizi sanıyoruz! Bakteri yuvası

Tereyağı yediğimizi sanıyoruz! Bakteri yuvası

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

“Gerçek aşkı bulmaktan bıktım” dedi! Kendi kendine...

Kendi eliyle soktu: Canlı çıktı! Tam 38 cm! Gerekçesi inanılmaz

Kendi eliyle soktu: Canlı çıktı! Tam 38 cm! Gerekçesi inanılmaz

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.