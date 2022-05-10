7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi tam 10 çocuk annesi

Kimberly Alarcon ve eşi John, 12 kişilik geniş bir aileye sahip. 7 kez hamile kalan Kimberly'nin 3 gebeliği ona ikiz bebekler getirmiş. Şimdi 10 çocuk annesi olan 37 yaşındaki kadın, yeniden ikiz bebek sahibi olması ihtimalinden korkmadığını söyledi. Anne olmak ve kalabalık bir aileye sahip olmak konusunda ise oldukça mutlu.

BU KADARINI TAHMİN ETMEDİLER

Güzellik Uzmanı Kimberley Alarcon, kendisinin ve dedektif eşinin, ikizlere ilk kez hamile kaldığında tamamen şaşkınlık içinde olduklarını, ancak bunun birkaç yıl içinde iki kez daha olacağını asla hayal etmediklerini söyledi.

GENLERİNDE VARMIŞ

Kimberly, baba tarafında ikiz bebek doğuran akrabalarını olduğunu, anne tarafında ise teyzesinin ikiz bebek sahibi olduğunu söyledi. Ancak bu genlerin nesiller atlayıp onda ortaya çıkması anneyi şaşırtmış.

ASLINDA ÜÇÜZMÜŞ

İkizleri olacağını öğrendiği her sefer inanılmaz hissettiğini söyleyen Kimberley, son gelen ikizlerinin aslında üçüz olduğunu ama bebeklerden birini hamileliğin erken döneminde kaybettiğini söyledi. Diğer bebeklerini kaybetmemek için üçüncü bebeğin kaybına neredeyse odaklanamadığını söyledi.

OLUMSUZ BAKMIYOR

“Yeniden hamile olduğumu öğrendiğimde şok oldum çünkü daha fazlasını planlamamıştık, ama mutluyduk. Evet bütçemizi aştık ama biz büyük ailemizle çok mutluyuz.” diyen 10 çocuk annesi gelecekte yeniden ikiz bebek doğurması ihtimaline olumsuz bakmadığını söyledi.

Anne olmaya dair her şeyi sevdiğini söyleyen kadın, böyle sevgi dolu bir aileye sahip olduğu için şanslı ve 'kutsanmış' hissettiğini de sözlerine ekledi.



