Becerikli Göksel!

Sosyal medyayı yakından takip edenler ünlü isimlerin makyöz ve kuaför paylaşımlarına fotoğraflarında bolca yer verdiklerini görecektir. Kimi zaman reklam amaçlı ya da yapılan bu paylaşımlar arasında şarkıcı Göksel’in paylaşımı çok farklı bir yerde durdu. Konser öncesi son hazırlıklarını yaptığı kulisinden bir kare paylaşan Göksel son derece güzel ve çekici göründüğü karenin altına; “Saçlarımı taradım, dudağımı boyadım. Ahh evet, ben yaptım. Heyecanımı böyle yatıştırıyorum galiba. Tam sahneye çıkar iken Gizem Günkal bir kare çekiverdi” notunu düşerek saç ve makyaj konusundaki becerisini de ortaya koydu.



