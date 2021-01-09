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Beckham ailesi koronavirüs dinlemedi! Jete atlayıp okyanus aştılar

09.01.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Beckham ailesi koronavirüs dinlemedi! Jete atlayıp okyanus aştılar

David Beckham ve ailesinin İngiltere'deki kısıtlamalara rağmen yeni yıl döneminde Miami'ye gitmesi eleştirilere yol açtı.

Koron virüsü salgınında mutasyonun ortaya çıktığı İngiltere’de sıkılaştırılan önlemler gündemden düşmüyor. Önlemlerle ilgili eleştirilerin odağındaki isimler ise bu kez dünya kamuoyunun yakından tanıdığı bir aile.

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Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve ailesinin Noel’de yaptığı yolculuk İngiliz basınının gündemine oturdu. Beckham ailesi, Noel ve yeni yılı kutlamak için İngiltere’den özel bir jetle Atlantik Okyanusu’nu aşarak ABD’nin Miami kentine gitti.

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Brooklyn Beckham’ın oyuncu nişanlısı Nicola Peltz’in konuğu olan Beckham ailesi, tatili 30 milyon sterlinlik evde geçirdi. Aileye yakın bir kaynak ise söz konusu seyahatin çok daha önceden planlanmış olduğunu öne sürdü.

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The Sun’a konuşan kaynak, “David ve Victoria bu seyahati aylardır planlıyor. MLS sezonunun hazırlık dönemi başlayacağı için David’in sahibi olduğu Inter Miami takımıyla ilgili işleri vardı. Kısıtlamalar nedeniyle Mart ayından bu yana Miami’ye gidememişti. Noel sabahından sonra corona testlerini yaptırarak Florida’ya gittiler. Nicola ve Brooklyn bir araya geldikten sonra iki aile kaliteli bir zaman geçirdi” dedi.

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