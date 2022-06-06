Bedava diye koşarak aldığı koltuğun minderinden öyle bir şey çıktı ki gözlerine inanamadı!

ABD'de yaşayan Vicky Umodu internet ilanı üzerinden hayatını kaybeden birinin ailesi tarafından bağışlanan bedava koltuğu almak istedi. Genç kadın koltuğu evine götürdüğünde minderlerin içinde 36 bin dolar buldu. Şaşkına dönen kadın, hızla aile ile iletişime geçti ve parayı iade etti.

ZARFIN İÇİNDE BİNLERCE DOLAR

Umado, "Koltuğu temizlerken yastığın içinde ısı pedlerine benzeyen katı şeyler hissettim. Çıkarıp baktığımda zarfların içine konmuş 36 bin dolar tutarında para olduğunu fark ettim." dedi.

ÖDÜLLENDİRDİLER

Parayı iade etmek için koltuğu aldığı aile ile hemen temasa geçen Umado, ailenin bu dürüst hareketi karşısında kendisine 2 bin 200 dolar ödül verdiğini söyledi. Umado, bu parayla yeni çıktığı evine yeni bir buzdolabı aldığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.



