Beden pozitifliği savundu! Paylaşımı olay oldu: Yıllarca kendimi sakladım

45 yaşındaki model, sosyal medyanın kusursuz güzellik kalıplarına meydan okuyan paylaşımı sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Henüz iki yaşındayken yaşadığı kaza nedeniyle hayatının değiştiğini ifade eden Mac, yıllar boyunca vücudundaki üçüncü ve dördüncü derece yanıkları gizlemek için yoğun bir çaba sarf etti.

“KAZAYI HATIRLAMIYORUM”

Sürekli olarak evlerinde elektrik kesintisi yaşandığını ve bu nedenle annesinin devamlı olarak içinde kaynar su bulunan bir kap bıraktığını ifade eden Mac, yürümeye başladığı dönemde bu kaptan dökülen suyla yandı. Vücudunda üçüncü ve dördüncü derece yanıklar oluşan kadın çocukluk kazasının ruh sağlığını derinden etkilediğini söyledi. Mac o dönemi, “Kazayı hatırlamıyorum ama sürekli hastane ziyaretlerini ve boynumdan ayaklarıma kadar bandjalara sarılı olduğumu biliyorum” dedi.

Yaşadığı kazanın sağlığını doğrudan etkilediğini belirten Mac, “Neredeyse hayatımı kaybediyordum ve gereçkten destekleyici bir ailem var. Gençlik yıllarımda dış görüntüm nedeniyle ağır depresyonlar ve intihar düşüncelerim vardı” diye konuştu.

“HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU”

İnsanların düşüncelerini umursamayı bırakmasının hayatının dönüm noktası olduğunu ifade eden Mac, “Yaklaşık beş yıl önce bir gün havuzdaydık ve bir adamın benim ve yara izlerimin fotoğrafını veya videosunu çekmeye çalıştığını fark ettim. Kendimi çok kötü hissettim. O noktada artık yeter diyerek hayatımı yaşamaya kadar verdim” ifadelerini kullandı.

Bedenini ve yara izlerini kucaklamaya başladıktan sonra kendisini daha özgüvenli hissettiğini dile getiren Mac, Londra Moda HAftası için farkındalık yaratmak adına podyuma çıktı. Sosyal medyadan ise sıklıkla bedenlerin mükemmel ve kusursuz olmadığını gösteren paylaşımlar yapmaya devam ediyor.



