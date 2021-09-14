Beden pozitifliği savunucusu Mik Zazon, kendisiyle dalga geçenlere isyan etti

Öz güven ve kendini sevmeye yönelik çalışmalar son yıllarda arttırdı. Özellikle kişisel gelişim kitaplarında yer alan “Her şey kendini sevmekle başlar” cümlesi beden pozitifliği savunucusu olan pek çok kişinin hayat misyonu haline geldi. Yaşadığı sağlık sorunlarından sonra beden ölçüleriyle barıştığını dile getiren Mik Zazon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini doğal hallerini saklamamaya teşvik ediyor.

KENDİ HİKAYESİNİ ANLATIYOR

Instagram’da 982 binden fazla takipçisi olan Mik Zazon, 2000’li yılların başında yeme bozukluğu problemi yaşadığını dile getirdi. Yeme bozukluğu nedeniyle kilo aldığını itiraf eden Zazon aynı dönem içinde polistik over sendromu ve lupus hastalığı ile mücadele etti. Vücudunda aşırı tüylenme ve sivilce problemleri yaşadı. Bu dönemde toplumsal güzellik normlarına meydan okuyarak doğal halini paylaşmaya başladı.

Fazla kilolu, sivilceli ve tüylenme sorunu yaşadığı dönemlere ait paylaşımlarıyla takipçi sayısı bir anda artarken bir yanda da sert eleştiriler gelmeye başladı. Bu sert eleştiriler sırasında Zazon ağlayarak “Normalleştirilen normal bedenler” sözünü ortaya çıkarttı. Bu sözün kısa sürede popülerleştiğini söyleyen Zazon kadınlara ilham olmaya çalıştığı için gururlu olduğunu belirtti.



