Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Beden pozitifliği savunucusu Mik Zazon, kendisiyle dalga geçenlere isyan etti

Beden pozitifliği savunucusu Mik Zazon, kendisiyle dalga geçenlere isyan etti

14.09.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ohio’da yaşayan sosyal medya fenomeni Mik Zazon, insanların kendilerini ve bedenlerini sevmelerini teşvik etmek için Instagram hesabından beden olumlaması paylaşımları yapıyor. Vücut hatlarını kabul ettiğini söyleyen Zazon, başkalarına ilham olmak için “Normalleştirilen normal bedenler” sözünü kullanıyor.

Beden pozitifliği savunucusu Mik Zazon, kendisiyle dalga geçenlere isyan etti

Öz güven ve kendini sevmeye yönelik çalışmalar son yıllarda arttırdı. Özellikle kişisel gelişim kitaplarında yer alan “Her şey kendini sevmekle başlar” cümlesi beden pozitifliği savunucusu olan pek çok kişinin hayat misyonu haline geldi. Yaşadığı sağlık sorunlarından sonra beden ölçüleriyle barıştığını dile getiren Mik Zazon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini doğal hallerini saklamamaya teşvik ediyor.

Gören bir daha dönüp baktı! Instagram fenomeni Anllela Sagra’nın ‘İş toplantısı’ kombini herkesi şaşırttıGören bir daha dönüp baktı! Instagram fenomeni Anllela Sagra’nın ‘İş toplantısı’ kombini herkesi şaşırttı

KENDİ HİKAYESİNİ ANLATIYOR

1

Instagram’da 982 binden fazla takipçisi olan Mik Zazon, 2000’li yılların başında yeme bozukluğu problemi yaşadığını dile getirdi. Yeme bozukluğu nedeniyle kilo aldığını itiraf eden Zazon aynı dönem içinde polistik over sendromu ve lupus hastalığı ile mücadele etti. Vücudunda aşırı tüylenme ve sivilce problemleri yaşadı. Bu dönemde toplumsal güzellik normlarına meydan okuyarak doğal halini paylaşmaya başladı.

2

Fazla kilolu, sivilceli ve tüylenme sorunu yaşadığı dönemlere ait paylaşımlarıyla takipçi sayısı bir anda artarken bir yanda da sert eleştiriler gelmeye başladı. Bu sert eleştiriler sırasında Zazon ağlayarak “Normalleştirilen normal bedenler” sözünü ortaya çıkarttı. Bu sözün kısa sürede popülerleştiğini söyleyen Zazon kadınlara ilham olmaya çalıştığı için gururlu olduğunu belirtti.

Beden pozitifliği savunucusu Clara Dao, göğüs ölçüleriyle dalga geçenlere isyan ettiBeden pozitifliği savunucusu Clara Dao, göğüs ölçüleriyle dalga geçenlere isyan etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek yiyecek parası olmadığı için OnlyFans hesabı açan Nina, binlerce dolar kazanıyorYemek yiyecek parası olmadığı için OnlyFans hesabı açan Nina, binlerce dolar kazanıyor
Mersin'e kadar ulaştı! Önlenemiyor Mersin'e kadar ulaştı! Önlenemiyor
Bu güvercin servet değerinde! Kendisine ait bir odası bile varBu güvercin servet değerinde! Kendisine ait bir odası bile var
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Pozu beğeni rekoru kırdı! Gerçek halini görenler şoke oldu

Pozu beğeni rekoru kırdı! Gerçek halini görenler şoke oldu

“Açlıktan ölüyordum” dedi! Şimdi binlerce dolar kazanıyor

“Açlıktan ölüyordum” dedi! Şimdi binlerce dolar kazanıyor

Her gün içiyor! Pompada kalanı bile ziyan etmiyor

Her gün içiyor! Pompada kalanı bile ziyan etmiyor

Hamileliğiyle hayatı değişti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Hamileliğiyle hayatı değişti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.