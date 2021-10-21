Beden pozitifliği savunucusu olan Chessie King, düğününde makyaj yapmayacağını söyleyerek meydan okudu

Düğün günü pek çok kişi için en özel ve anlamlı zamandır. Gelin ve damat adayları o özel anda her zamankinden daha güzel ve yakışıklı olmak isterler. Bazı gelinler abartılı makyaj ile bambaşka birine dönüşmeyi tercih ederken sosyal medya fenomeni Chessie King, düğününde normlardan kaçınacağını ve makyajsız olacağını dile getirdi.

“KENDİMİ SEVİYORUM”

Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Chessie King, düğünü için hazırlıklarına başladı. Gelinlik seçimindeki anları sosyal medya hesabından paylaşan King, oldukça radikal bir karara imza attı. Düğününde tamamen sade ve doğal bir gelin olmak istediğini belirten King, yüzündeki sivilce ve yara izlerini kapatmamayı seçtiğini söyledi.

Önceki yıllarda güzellik kaygısının olduğunu itiraf eden King, “Yedi yıl öncesine kadar insanların bana baktığında düşündüklerini önemsiyordum. Çünkü onlara güzel görünmek ve beni beğenmelerini istiyordum. Şimdi öyle bir kaygım kalmadı. Kendimi bu şekilde daha çok seviyorum” diye konuştu.



