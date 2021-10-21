Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Beden pozitifliği savunucusu olan Chessie King, düğününde makyaj yapmayacağını söyleyerek meydan okudu

Beden pozitifliği savunucusu olan Chessie King, düğününde makyaj yapmayacağını söyleyerek meydan okudu

21.10.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitness fenomeni ve beden pozitifliği savunucusu olan Chessie King, uzun süredir akne problemiyle mücadele ediyordu. Yüzündeki izler nedeniyle öz güveninde düşüş yaşadığı zamanları geride bıraktığını söyleyen King, sosyal medyadan ilham olmak için beden pozitifliği paylaşımları yapıyor. Öyle ki King, düğününde dahi sivilce izlerini kapatmamayı seçeceğini ifade etti.

Beden pozitifliği savunucusu olan Chessie King, düğününde makyaj yapmayacağını söyleyerek meydan okudu

Düğün günü pek çok kişi için en özel ve anlamlı zamandır. Gelin ve damat adayları o özel anda her zamankinden daha güzel ve yakışıklı olmak isterler. Bazı gelinler abartılı makyaj ile bambaşka birine dönüşmeyi tercih ederken sosyal medya fenomeni Chessie King, düğününde normlardan kaçınacağını ve makyajsız olacağını dile getirdi.

Fitness fenomeni Chessie King, sadece tek bir hareketle sosyal medyanın gerçeklik algısını yıktıFitness fenomeni Chessie King, sadece tek bir hareketle sosyal medyanın gerçeklik algısını yıktı

“KENDİMİ SEVİYORUM”

1

Instagram’da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Chessie King, düğünü için hazırlıklarına başladı. Gelinlik seçimindeki anları sosyal medya hesabından paylaşan King, oldukça radikal bir karara imza attı. Düğününde tamamen sade ve doğal bir gelin olmak istediğini belirten King, yüzündeki sivilce ve yara izlerini kapatmamayı seçtiğini söyledi.

2

Önceki yıllarda güzellik kaygısının olduğunu itiraf eden King, “Yedi yıl öncesine kadar insanların bana baktığında düşündüklerini önemsiyordum. Çünkü onlara güzel görünmek ve beni beğenmelerini istiyordum. Şimdi öyle bir kaygım kalmadı. Kendimi bu şekilde daha çok seviyorum” diye konuştu.

Sosyal medyanın gerçek olmadığını gösterdi! En doğal halini takipçileriyle paylaştıSosyal medyanın gerçek olmadığını gösterdi! En doğal halini takipçileriyle paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak isteyen fenomenden şaşırtan itiraf: Cinsel organımı tanıyamıyorumDünyanın en büyük vajinasına sahip olmak isteyen fenomenden şaşırtan itiraf: Cinsel organımı tanıyamıyorum
PARTNERDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladıDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı
Binlerce takipçileri var! Müzik dünyasına da el attılarBinlerce takipçileri var! Müzik dünyasına da el attılar
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en büyük vajinasını istiyordu! Sonuca inanamadı

Dünyanın en büyük vajinasını istiyordu! Sonuca inanamadı

Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi herkes onun peşinde

Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi herkes onun peşinde

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Bir garip olay! İnsanlar ağaca asılarak öldürüldü

Bir garip olay! İnsanlar ağaca asılarak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Simpsonslar yine yaptı! Gizli kehanetleri bulanlara ödül

Simpsonslar yine yaptı! Gizli kehanetleri bulanlara ödül

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Özgürlükler kasabası! Sadece bu iki şey yasak

Özgürlükler kasabası! Sadece bu iki şey yasak

En çok kitap okuyan ülkeler listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

En çok kitap okuyan ülkeler listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.