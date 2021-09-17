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Fitness fenomeni Chessie King, sadece tek bir hareketle sosyal medyanın gerçeklik algısını yıktı

17.09.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan fitness fenomeni Chessie King, sosyal medyada çekilen fotoğrafların sahte olduğunu iddia etti. Doğru poz, açı ve ışıkla harika gönderiler elde edilebileceğini söyleyen King, tek bir harekette ise bu durumun yıkılabileceğini kendi hesabında yaptığı paylaşımla gösterdi. Chessie King, pozdaki bir değişikliğin yaratabileceği farkı göstermek için Instagram gönderisinde aynı dakikada çekilen iki fotoğrafını paylaştı.

Fitness fenomeni Chessie King, sadece tek bir hareketle sosyal medyanın gerçeklik algısını yıktı

Bir fitness fenomeni olan Chessie King, sosyal medya hesabından yayınladığı son gönderisiyle takipçilerinden tam not aldı. Karnın birkaç saniye arayla farklı göründüğünü gösteren iki fotoğraf yayınlayan King’in takipçileri bu hareketine övgü dolu yorumlar yaptı.

BEĞENİ REKORU KIRDI

Instagram hesabında yaklaşık 800 bin takipçisi olan Chessie King, geçtiğimiz aylarda bebeğini kucağına aldı. Doğum kilolarından kurtulmak için düzenli egzersiz yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan King, takipçilerine beden pozitifliği ve kendini sevme konusunda ilham olmak için içerikler üretiyor. Doğumun ardından fit göründüğünü söyleyen takipçileri için King, oldukça şaşırtıcı bir paylaşıma imza attı.

poz sosyal medya

Gri bir spor takımıyla uzanırken çekilen iki farklı fotoğrafını yayınlayan King, sosyal medyanın göründüğü gibi olmadığını gösterdi. İlk pozunda geriye doğru eğildi ve karnının daha düz gözükmesi için kolunu başının üzerine kaldırdı. İkinci pozunda ise tamamen kendisini serbest bırakarak en doğal halini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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