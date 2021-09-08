Sosyal medyanın gerçek olmadığını gösterdi! En doğal halini takipçileriyle paylaştı

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden biri olan ‘Loz Fitness’ dünyanın her yerinden takipçilerine paylaşımlarını sunuyor. Sosyal medyanın her zaman gerçek olmadığını hayranlarına hatırlatmak isteyen ‘Loz Fitness’ filtreli ve photoshop uygulamalarıyla bambaşka görünen kişilerin aksine vücudunu kabullendiğini söyledi. 2 saniye farkla çekilen fotoğraflarını yanyana paylaşan fenomen isim gönderisine, “Gördüğünüz fotoğraf ve benim sakladığım fotoğraf” notunu ekledi.

“İNTERNETTE GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ GÖRÜNMEK İSTİYORUZ”

Sosyal medyanın pek çok kişiyi etkileyen bir kanal haline geldiğini vurgulayan isim, “Her zaman elimizde olmayanı istiyoruz. Peki neden elimizdekileri sevmeyi öğrenmiyoruz? Güvensizliklerimizi vurgulayan fotoğrafları yayınlayın. Çünkü bunlar bizi biz yapar” dedi.

Takipçilerini en doğal hallerini paylaşma konusunda cesaretlendiren ‘Loz Fitness’ onları bir meydan okumaya da davet etti. Takipçilerinden ‘Asla paylaşmam’ dediği fotoğrafları yayınlamasını istedi.



