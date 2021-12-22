Beden pozitifliği savunucusu olan Isabel Nicholls Nall, takipçilerine seslendi! “Kendinizi sevin”

Büyük beden model olarak çalışan Isabell Nicholas Nall, beden pozitifliği paylaşımları sayesinde sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı. 22 yaşındaki fenomen isim, hayranlarına kendilerini sevmenin tüm sorunları tam anlamıyla çözebileceğini söyledi. Doğal makyajı ve iç çamaşırı takımıyla çekildiği pozunu paylaşan Nall’ın hayranları pozunu beğeni yağmuruna tuttu.

“HAK EDİYORSUNUZ”

Kişisel gelişimin ve öz güvenin beden ölçüleriyle alakalı olmadığını dile getiren Nall, bütün problemlerin kişinin kendisini sevmesiyle aşıldığını belirtti. Kendisini seven ve bedeniyle barışık olanların daha mutlu hissettiğinden söz eden Nall, “Vücudunuzdan nefret etmediğiniz bir hayat yaşamayı hak ediyorsunuz. Her zaman harika göründüğünüzü bilin” dedi.



