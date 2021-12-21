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Bir dönemin playboy modeliydi! Hayranlarının ürkütücü isteklerini itiraf etti

21.12.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990’lı yıllarda playboy modeli olarak objektiflere poz veren Lisa Ann, şimdilerde ise spor ve sağlıklı yaşam içerikleriyle popülerliğe kavuştu. Bir dönem büyük hayran kitlesi bulunduğunu ifade eden Ann, kendi podcastinde hayranlarından gelen en çılgın istekleri açıkladı.

Bir dönemin playboy modeliydi! Hayranlarının ürkütücü isteklerini itiraf etti

Playboy modeli olarak ünlenen Lisa Ann, dişlerini çekip kendisine satmasını isteyen bir hayranından ürkütücü bir istek aldığında duyduğu korkuyu paylaştı. Amerikalı politikacı Sarah Palin’in parodisini yaparak ünlenen Lisa Ann, son dönemde spor ve sağlıklı yaşam içerikleriyle takipçilerine sesleniyor. ‘Dudes Do Better’ isimli podcastinde kariyeri boyunca başına gelen tuhaf olayları anlatan Ann, sahnede performans sergilerken birinin kendisini ısırdığını iddia ettiği bir olay dahil olmak üzere hayranlarıyla yaşadığı ilginç karşılaşmaları paylaştı. Ann, podcastinin yeni bölümünde ise garip bir isteğin hikayesini takipçilerine anlattı.

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“DİŞLERİMİ ÇEKTİRMEMİ VE ONA SATMAMI İSTEDİ”

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Özellikle kariyerinde zirve yaşadığı dönemde hayranlarının saplantılı istekleri olduğunu belirten Ann, “Bir adam benden dişlerimi çektirmemi istedi. İki dişimi ona satmamı istedi. O anda aklını kaybettiğini düşündüm” diye konuştu.

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