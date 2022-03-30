Beden pozitifliği savunucusu olan Ruby Rare, olumsuz eleştirilere yanıt verdi! “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı almıyorum”

Sosyal medya fenomeni Ruby Rare, hayranlarına özsevgiyi aşılayan paylaşımlarıyla bir anda popüler olmayı başardı. Standart beden ölçülerinin ve toplumsal güzellik kalıplarının insanlara dayattığı kalıpları reddeden Rare, tatilden bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kadınların beden ölçüleri nedeniyle kategorize edilmemesi gerektiğini savunan Rare, toplumun vücut kıllarını alma konusunda gereksiz baskı uyguladığını dile getirdi. Bedenin doğal halinde güzel olduğunu belirten Rare, bikinili pozunu gururla sergiledi.

“KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLANMAYIN”

Vücudunun doğal halini paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmediğini ve kendisini olduğu gibi kabul ettiğini söyleyen Rare, “Tatilimden sonra inanılmaz tazelenmiş hissediyorum. Mümkün olduğunca az kıyafetle güneşte olmak beni vücuduma bir kez daha bağladı. Sosyal medyadan tatilim süresince uzak kaldım. Bu detoks süresi de bana iyi geldi. Tatiller zor vücut hislerini de beraberinde getiriyor. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamadan olduğunuz gibi kabul edin” notunu ekledi.

Rare’in paylaşımından sonra sosyal medyadan fenomen isme binlerce beğeni ve yorum geldi. Olumsuz eleştirilerin yanında sosyal medya kullanıcılarının bazıları Rare’i doğal halini paylaştığı için öngü dolu yorumlarla tebrik etti.



