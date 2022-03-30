Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Beden pozitifliği savunucusu olan Ruby Rare, olumsuz eleştirilere yanıt verdi! “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı almıyorum”

Beden pozitifliği savunucusu olan Ruby Rare, olumsuz eleştirilere yanıt verdi! “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı almıyorum”

30.03.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beden pozitifliği savunucusu olan Ruby Rare, büyük beden olarak kilolarını saklamayı ve güzellik standartlarının kendisine dayattığı bütün kalıpları reddediyor. Tenerife’de tatil yaptığı sırada çekilen bikinili pozunu paylaşan Rare, kendisini eleştirenlere “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı almıyorum” diyerek meydan okudu.

Beden pozitifliği savunucusu olan Ruby Rare, olumsuz eleştirilere yanıt verdi! “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı almıyorum”

Sosyal medya fenomeni Ruby Rare, hayranlarına özsevgiyi aşılayan paylaşımlarıyla bir anda popüler olmayı başardı. Standart beden ölçülerinin ve toplumsal güzellik kalıplarının insanlara dayattığı kalıpları reddeden Rare, tatilden bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kadınların beden ölçüleri nedeniyle kategorize edilmemesi gerektiğini savunan Rare, toplumun vücut kıllarını alma konusunda gereksiz baskı uyguladığını dile getirdi. Bedenin doğal halinde güzel olduğunu belirten Rare, bikinili pozunu gururla sergiledi.

Sosyal medya fenomeni Camille Alexander, görenleri şaşkına çevirdi! Yıllardır vücut kıllarını almıyorSosyal medya fenomeni Camille Alexander, görenleri şaşkına çevirdi! Yıllardır vücut kıllarını almıyor

“KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLANMAYIN”

1

Vücudunun doğal halini paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmediğini ve kendisini olduğu gibi kabul ettiğini söyleyen Rare, “Tatilimden sonra inanılmaz tazelenmiş hissediyorum. Mümkün olduğunca az kıyafetle güneşte olmak beni vücuduma bir kez daha bağladı. Sosyal medyadan tatilim süresince uzak kaldım. Bu detoks süresi de bana iyi geldi. Tatiller zor vücut hislerini de beraberinde getiriyor. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamadan olduğunuz gibi kabul edin” notunu ekledi.

2

Rare’in paylaşımından sonra sosyal medyadan fenomen isme binlerce beğeni ve yorum geldi. Olumsuz eleştirilerin yanında sosyal medya kullanıcılarının bazıları Rare’i doğal halini paylaştığı için öngü dolu yorumlarla tebrik etti.

10 yıldır vücut kıllarını almıyor! Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi10 yıldır vücut kıllarını almıyor! Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetiştiCinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti
Balıklara yem ettiler! Suçunun ne olduğunu kimse bilmiyorBalıklara yem ettiler! Suçunun ne olduğunu kimse bilmiyor
Cinsel organına seks oyuncağı soktu! Sıkışınca....Cinsel organına seks oyuncağı soktu! Sıkışınca....
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gören bir daha baktı! Hem mini hem de sırtı tamamen açık

Gören bir daha baktı! Hem mini hem de sırtı tamamen açık

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Seksi pozuyla gösterdi! Kendisine aldığı hediyenin fiyatı...

Seksi pozuyla gösterdi! Kendisine aldığı hediyenin fiyatı...

Akılalmaz olay! Teşhis edilmemesi için öyle şeyler yaptı ama...

Akılalmaz olay! Teşhis edilmemesi için öyle şeyler yaptı ama...

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

Görevi sırasında cinsel ilişkiye girdi! Videosu paylaşılınca...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.