Görüntüler sosyal medyada olay yarattı! Uçakta müstehcen film izleyen yolcuyu ifşa etti

Sandy isimli bir sosyal medya kullanıcısı uçak yolculuğu sırasında uyuyan kız arkadaşının hemen yayında açık videolar izleyen bir adamın videosunu sosyal medyadan yayınladıktan sonra tartışma yarattı. Sandy, adamı partnerine sadık olmamakla suçladı ve kız arkadaşının videoyu görmesini umduğunu dile getirdi. Paylaşımının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları durumu sadakatsizlik olarak nitelendirmediğini ve Sandy’in yaptığının özel alana müdahale etmek olduğunu söyledi.

“BENİM ÖNÜMDE UTANMADAN İZLİYOR”

Uçakta koltuğun arasında çekim yapan Sandy gönderisine “Hiçbir erkeğe güvenmem. Yemin ederim bu adam kız arkadaşı uyurken çıplak videolar izliyordu. Buna saatlerdir devam ediyor. Benim önümde utanmadan izliyor” notunu ekledi.

Sandy’in yaptığını insanları gözetlemek olarak nitelendiren bir sosyal medya kullanıcısı ise “Onun yaptığı kötü, peki senin yaptığın ne?” diyerek eleştirdi. Sandy’in gönderisi kısa sürede binlerce yoruma ve beğeniye ulaştı.



