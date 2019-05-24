Beğendili köfte

Malzemeler:

2 adet közlenmiş bostan patlıcanı

2 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzeti

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

rendelenmiş muskat

Tuz

Karabiber

Köfte Malzemeleri:

500 gram kıyma

1 soğanın rendesi

2 dilim ekmek içi

1 diş sarımsak

Çeyrek demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

Üzeri için:

1 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzetinde

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

(4 kişilik-45 dakika)

Yapılışı:

Patlıcanları ocakta veya fırında közleyin, kabuklarını güzelce soyun ve incecik doğrayın.

Bir tencereye Sana Tereyağı Lezzeti ekleyin ve eritin. Unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü ekleyip hızlıca karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Kıvam alıp kaynamaya başladıktan sonra tuzunu, karabiberini, muskat rendesini ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin, karıştırın.

Közlenmiş patlıcanları ekleyerek karıştırın.

Köfte malzemelerini geniş bir kapta güzelce yoğurun.

Köfteleri top top şekillendirin ve 200 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.

Bir tavaya Sana Tereyağı Lezzeti ekleyin ve eritin. Üzerine toz kırmızı biber ekleyip karıştırın.

Servis tabağına önce patlıcan beğendiyi daha sonra köfteleri ekleyin.

Üzerine toz kırmızı biberli Sana Tereyağı lezzeti gezdirin.

Maydanoz ile süsleyin.