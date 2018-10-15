Behati Prinsloo, Victoria's Secret podyumuna geri dönüyor

Geçtiğimiz günlerde gösterinin bir parçası olarak Yunanlı tasarımcı Mary Katrantzou'yla iş birliği yapacağını açıklayan iç çamaşırı devi Victoria’s Secret cephesinden heyecanlandıran bir haber daha geldi.

Model Behati Prinsloo, bu sene Victoria's Secret podyumuna dönüş yapıyor.

2015'ten beri marka için yürümeyen model, katıldığı bir şov programında mutlu haberi verdi.

Model ayrıca, Victoria's Secret tarafından henüz onaylanmasa da, gösterinin 8 Kasım'da New York’ta gerçekleşeceğini de belirtti.

Şu ana kadar 2015 yılı da dahil olmak üzere dokuz gösteride podyuma çıkan Prinsloo, 2016 ve 2017 yıllarında hamile olduğu için şovda yer alamamıştı.

30 yaşındaki Behati, 2014 yılında Maroon 5 grubunun solisti Adam Lavine ile evlenmişti.

Çiftin Dusty Rose Levine ve Gio Grace Levine adını verdikleri iki çocukları var.

