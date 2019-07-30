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Behzat Ç. 2. yeni bölüm Blu TV'de ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç göreve dönüyor!

DİZİ HABERLERİ  | 30.07.2019 02:36 | Son Güncelleme

BluTV özel yapımı olarak 6 yıl aradan sonra yepyeni bölümleriyle seyircilerle buluşan 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Her hafta Perşembe günü ekranlara gelecek dizinin 2. bölümünün yayın tarihi de belli oldu.

Behzat Ç. 2. yeni bölüm Blu TV'de ne zaman yayınlanacak? Behzat Ç göreve dönüyor!

Türk televizyon tarihinin fenomen dizileri arasına adını yazdıran 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', hızlı bir dönüş yaptı. BluTV özel yapımı olarak seyircilerle buluşan dizi, ilk bölümüyle çok konuşuldu.

BEHZAT Ç. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar'ın oturduğu dizinin yeni bölümünde, Behzat Ç. göreve dönüyor.

Behzat Ç. 2. Bölüm (1)

Erdal Beşikçioğlu'nun hayat verdiği Behzat Ç. tam 6 yıl aradan sonra Cinayet Büro'ya geri dönecek. Nejat İşler'in canlandırdığı Ercüment Çözer ise eski günlerdeki gibi farklı kılıklara bürünerek Behzat ve ekibine zorlu dakikalar yaşatacak.

Behzat Ç. 2. Bölüm (5)

İkiliye Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik ve Nazlı Kargibi ünlü yıldızların ve genç oyuncuların eşlik ettiği 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 2. bölümüyle 1 Ağustos Perşembe sadece BluTV ekranlarında olacak.


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