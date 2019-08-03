Behzat Ç'de Ahu Türkpençe sürprizi! Behzat Ç. 3. yeni bölüm ne zaman?

BluTV özel yapımı olarak izleyicilerle buluşan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin 3. bölümünde adrenalin dozu giderek artacak. Dizinin yeni bölümü 8 Ağustos Perşembe günü BluTV'de ekranlara gelecek.

Behzat Ç.'nin yeni bölümünde ünlü oyuncu Ahu Türkpençe de ilk defa rol alacak.

'BEHZAT Ç.'DE SULAR DURULMUYOR!

Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu) ile Ercüment Çözer (Nejat İşler)arasında aksiyon dolu bir kovalamacanın yaşanacağı bölümde, Behzat'ın gözyaşlarına boğulduğu dakikalar büyük merak uyandıracak.

Yine sosyal medya gündeminde üst sıralara yerleşecek olayların yaşanacağı 'Behzat Ç.'de Behzat'ın Cinayet Büro'daki yeni ekip arkadaşlarıyla diyalogları izleyicileri keyifli dakikalar yaşatacak.

Beşikçioğlu ve İşler'e Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik ve Nazlı Kar'ın eşlik ettiği 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 3. bölümüyle 8 Ağustos Perşembe sadece BluTV ekranlarında olacak.

