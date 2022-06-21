Behzat Ç. ne zaman başlıyor? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nden ilk fragman geldi!

Türk televizyonlarının sıra dışı yapımlarından olan Behzat Ç. üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde kendisine uzatılan mikrofonlara Behzat Ç’nin çekimlerine yakında başlayacaklarını söylemiş, başka bilgi vermemişti.

YAYIN TARİHİ AÇIKLANMADI

Behzat Ç. hayranlarının bekleyişi uzun sürmedi, BluTV, yeni sezonun ilk tanıtımını paylaştı. Dizi, ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ismiyle dönüyor. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

KADRODA İKİ ÜNLÜ İSİM YOK

Behzat Ç.'de fenomen karakter Ercüment Çözer'i canlandıran Nejat İşler ise geçtiğimiz günlerde karaktere veda ettiğini açıklamıştı.

Diğer yandan ise Behzat Ç.'de Harun'u canlandıran Fatih Artman'ın da yeni sezonda yer almayacağı iddia edildi.

Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu.



