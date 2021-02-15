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Behzat Ç'nin Hayalet'i İnanç Konukçu Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosunda!

15.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Behzat Ç'nin Hayalet'i İnanç Konukçu Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosunda!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisine bomba transfer! Behzat Ç'nin Hayalet'i İnanç Konukçu diziye dahil oldu.

Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisine flaş bir transfer yapıldı.

Behzat Ç dizisinde hayat verdiği Hayalet'le fenomen olan İnanç Konukçu "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin kadrosuna katıldı.

İNANÇ KONUKÇU NERELİ, KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 10 Kasım 1985, Bala / Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana sanat Dalı mezunu.

Televizyon dünyasına 2005 senesinde TRT'deki Karanlıktaki Umut adlı dizi ile başladı. 2013 yılında rol aldığı Behzat Ç. dizisinde canlandırdığı “Hayalet” karakteri ile tanınmaktadır; Leyla ile Mecnun ve Kaçak dizilerinde rol almıştır.

Fox Tv’de yayınlanan; başrolü Fikret Kuşkan, Ebru Aykaç ve Emel Çölgeçen’in paylaştığı Kırlangıç Fırtınası dizisinin kadrosunda yer alarak, “Hikmet Turaboğlu” rolünde oynadı. Dar Elbise, Kaçma Birader, Kasap Havası ve Behzat Ç. Ankara Yanıyor sinema filmlerinde de rol aldı.

İnanç Konukçu, tiyatro oyunculuğu yanı sıra film ve dizilerde rol almaya devam etmektedir.

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