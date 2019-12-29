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  4. Behzat Ç.'nin Hayalet'inden Erdal Beşikçioğlu'na sert tepki

Behzat Ç.'nin Hayalet'inden Erdal Beşikçioğlu'na sert tepki

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Behzat Ç.'de 'Hayalet' karakterini canlandıran İnanç Konukçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Erdal Beşikçioğlu'na tepki gösterdi.

Behzat Ç.'nin Hayalet'inden Erdal Beşikçioğlu'na sert tepki

Geçen sezon Blu TV ile yeniden ekranlara dönen sevilen dizi Behzat Ç.'nin ikinci sezona devam edip etmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Daha sonra Blu TV'den yapılan açıklamada, dizinin ikinci sezon devam etmeyeceği belirtilmişti.

Behzat Ç.'de 'Hayalet' karakterini canlandıran oyuncu İnanç Konukçu ise, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Konukçu Twitter hesabından, önce diziye yönelik bir açıklama yaparak, "Arkadaşlar Behzat Ç. yok.... Var ise de bundan sonra benim için yok. Evet ben İnanç Konukçu. Sevgi ve saygı ile, iyi yıllar" ifadelerini kullandı.

BEHZAT Ç.'Yİ ELEŞTİRDİ

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Konukçu, Erdal Beşikçioğlu'nu eleştirdi. Konukçu, "Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın Beşikçioğlu, çık bir açıklama yap! İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de! @papazinpilavi Çok emeğin var! Bittim de! Tükendim de! Bir şey de lütfen! @BluTV" diye yazdı.

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