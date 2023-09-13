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Behzat Ç.'nin yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı da ünlü çıktı! Baba kızı görenler inanamadı

13.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Behzat Ç dizisiyle hafızalarda yer edinen Erdal Beşikçioğlu son olarak bir galada görüntülendi. Galaya kızı Derin Beşikçioğlu ile katılan ünlü oyuncu beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun kızı da ünlü çıktı. Görenler baba kız olduklarına inanamadı.

Erdal Beşikçioğlu katıldığı galada ilginç tarzıyla dikkat çekti. Uzun süredir ekranlarda olmayan ünlü oyuncu galaya kızıyla katıldı. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Beşikçioğlu'nun daha önce kızıyla berber bir projede rol aldığı ortaya çıktı.

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Dijital bir platformun galasına katılan Erdal Beşikçioğlu kıyafet seçimiyle de dikkatleri üzerine çekti.

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Spor giyinmeyi tercih eden Beşikçioğlu'na kızı Derin Beşikçioğlu şıklığıyla eşlik etti.

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Baba kız dikkatleri kendilerine çekerlerken, Derin Beşikçioğlu'nunda oyuncu olduğu ortaya çıktı.

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AYNI DİZİDE OYNAMIŞLAR

Emrah Serbes'in aynı adlı romanından esinlenerek hayata geçirilen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde rol alan Derin Beşikçioğlu babası ile birlikte kamera karşısına geçti.

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Dizide komiser yardımcısı Melike'yi canlandıran Beşikçioğlu, performansıyla beğeni toplamıştı.

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Erdal Beşikçioğlu ile Elvin Beşikçioğlu'nun 2 çocuğundan biri olan Derin, 12 yıl bale eğitimi aldı.

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Küçük yaştan itibaren tiyatroda pek çok sahne deneyimi kazanan oyuncu lise yıllarında kendi yazdığı, çektiği ve oynadığı kısa film ile Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı.

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Daha sonrasında oyuncu olmak için Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü.

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