Sosyal medyanın yeni trendi hızla yayılıyor! Fenomen isim Paige Woolen önsüz bikinisiyle gündem oldu

Yaz mevsimine girilmesiyle beraber sosyal medyada yeni bir mayo ve bikini trendi oluşmaya başladı. Önsüz bikini olarak tanımlanan ve sadece göğüs uçlarını örten kısımları bulunan bikini modelleri kısa sürede trend oldu. Sosyal medya fenomenleri peşi sıra trendi denerken akıma katılan son isim Paige Woolen oldu. Woolen’ın paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDI

Sarı baskılı bikinisiyle ayna karşısında çekilen bir pozunu yayınlayan Woolen’ın gönderisi binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Woolen’ın güzelliğine övgü dolu yorumlar yaptı.



