Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyanın yeni trendi hızla yayılıyor! Fenomen isim Paige Woolen önsüz bikinisiyle gündem oldu

Sosyal medyanın yeni trendi hızla yayılıyor! Fenomen isim Paige Woolen önsüz bikinisiyle gündem oldu

11.06.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Paige Woolen, sosyal medyada kısa sürede trende dönüşen bir moda akımını denedi. 2022 yılına damgasını vuran önsüz bikini trendine uyum sağladığı fotoğrafıyla Woolen, takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyanın yeni trendi hızla yayılıyor! Fenomen isim Paige Woolen önsüz bikinisiyle gündem oldu

Yaz mevsimine girilmesiyle beraber sosyal medyada yeni bir mayo ve bikini trendi oluşmaya başladı. Önsüz bikini olarak tanımlanan ve sadece göğüs uçlarını örten kısımları bulunan bikini modelleri kısa sürede trend oldu. Sosyal medya fenomenleri peşi sıra trendi denerken akıma katılan son isim Paige Woolen oldu. Woolen’ın paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Lottie Moss, tamamen üstsüz güneşlendi! Paylaşımı sosyal medyayı salladıLottie Moss, tamamen üstsüz güneşlendi! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDI

1

Sarı baskılı bikinisiyle ayna karşısında çekilen bir pozunu yayınlayan Woolen’ın gönderisi binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Woolen’ın güzelliğine övgü dolu yorumlar yaptı.

Bikini üstünü çıkarttı! Sosyal medya fenomeni sere serpe uzanarak takipçilerine seslendi: Erkekler işine baksınBikini üstünü çıkarttı! Sosyal medya fenomeni sere serpe uzanarak takipçilerine seslendi: Erkekler işine baksın


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksınBikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın
Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptuKanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu
Balkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdiBalkon fantezisi başını yaktı! Cinsel ilişkiye girmişlerdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bikini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

İlginizi Çekebilir

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.