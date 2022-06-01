Bekarlığa veda partisinde ilginç tesadüf! Striptizci olarak çağrılan kadın kardeşini görünce şoke oldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kısa sürede popüler olmayı başaran Kendra isimli bir kadın, dans etmek için son gittiği etkinlikte başına gelen ilginç bir durumu anlattı. Uzun süredir ailesiyle görüşmediğini ifade eden Kendra, 10 milyondan fazla izlenmeye ulaşan TikTok gönderisinde “Kardeşimin bekarlığa veda partisinde yanlışlıkla striptizci oldum ve tamamen çıplak olana kadar fark etmedim” dedi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Bir bekarlığa veda partisi için sahneye çıkan ve seyircilerinin önünde kıyafetlerini tamamen çıkartarak çıplak kalan Kendra isimli kadın, partinin erkek kardeşine ait olduğunu bilmiyordu. Üstelik kıyafetlerini çıkarttığı sırası erkek kardeşinin seyircilerin arasında onu izlediğini sonrasında fark etti.

Paylaşım kısa sürede izleyiciler arasında tartışmalara yol açtı. Bazıları Kendra'nın neden tamamen soyunmadan önce kardeşinin orada olduğunu fark etmediğini merak etti. Sosyal medya kullanıcılarından biri “Kardeşimin arkadaşlarından herhangi birini ve kesinlikle kardeşimi fark ederdim” diye ekledi. Bir başkası ise “Asıl soru, abisi neden onu hemen durdurmadı?” sorusunu sordu.



