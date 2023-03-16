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Bekir Aksoy'dan şaşırtan Yasak Elma çıkışı! "Çok saçmaydı"

16.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Eda Ece, Şevval Sam, Barış Aytaç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde Bekir Aksoy Engin karakterine hayat veriyordu. Diziden ayrılan ünlü oyuncu sosyal medyada gündem olan akrep sokma sahnesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bekir Aksoy'dan şaşırtan Yasak Elma çıkışı! "Çok saçmaydı"

Doktorlar dizisi ile hafızalara kazınan usta oyuncu Bekir Aksoy, Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Engin karakterini canlandırıyordu. Geçtiğimiz günlerde diziden ayrılan Aksoy'un ölüm şekli sosyal medyada gündem olmuştu. Bekir Aksoy, Yasak Elma’ya veda ettiği sahne ile ilgili ilk kez konuştu.

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Bekir Aksoy 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü isim ölüm sahnesi ona geldiğinde tartıştığını söyledi ve "Bana sorulduğunda ben yalan söyleyecek bir insan değilim. Yasak Elma izleyicisine haksızlık. Televizyon izleyicisine haksızlık. Çünkü bir akrebin İstanbul'un göbeğinde gelip de beni sokup öldürmesi bana da çok saçma geldi" dedi.

"TÜRK DİZİLERİNDE İYİLER YAŞAMIYOR"

Bekir Aksoy ölüm sahnesini izleyip izlemediğinin sorulması üzerine "Normalde diziyi izlemedim. Ama sonrasında o sahneyi açıp izledim. Eskiden dizilerde mahallede bir tane kötü olurdu. Şimdi diziye bakıyorum herkes kötü. Türk dizilerinde iyi karakterler fazla yaşamıyor. Benim oynadığım adam da iyiydi" yanıtını verdi.

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"BEN BUNU TERCİH ETMEZDİM"

53 yaşındaki başarılı oyuncu sözlerine, "Bana sorsanız ben bunu tercih etmezdim. Bu karakter şoförlükten gelen bir adam sonrasında zenginleşiyor. Bu karakter değişimi ve dönüşümü beni çok etkilemişti. O karakter tam yazılamadan diziden ayrılmış oldum. Bence 'Burası yalan bir dünya, zenginlerin dünyası ben burada yapamayacağım. Ben şoförlüğe döneyim, bütün mirası da size bırakayım.' diyerek ayrılmalıydı." cümleleri ile devam etti.

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