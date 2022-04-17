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Beklenen oldu! Kim Jong Un bizzat katıldı

17.04.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il Sung'un 110. doğum günü nedeniyle yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesi beklenen Pyonyang yönetimi, yeni tip taktik güdümlü füze fırlattı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gözetiminde gerçekleştirilen füze denemesinin başarılı bir şekilde gerçekleştiği aktarıldı.

Beklenen oldu! Kim Jong Un bizzat katıldı

Kuzey Kore yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gözetiminde gerçekleştirilen denemenin başarılı olduğu belirtildi. Güney Kore söz konusu füze denemesiyle ilgili olarak 2 füzenin ateşlendiğini doğruladı.

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YENİ FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore'den, geçtiğimiz Cuma günü ülkenin kurucu lideri Kim Il Sung'un 110. doğum günü nedeniyle yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesi beklenmesinin ardından açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yeni tip taktik güdümlü bir füzenin denemesinin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gözetiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.

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YETKİLİLERİ TEBRİK ETTİ

Haberde testin ne zaman yapıldığına dair kesin bilgi verilmezken, "yeni tip taktik güdümlü füze sisteminin cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş gücünü ve taktik nükleer füzelerin verimliliğini artırmada büyük önem taşıdığı" ifade edildi. Ayrıca Kim'in, savaş caydırıcılığını güvence altına almanın temel unsuru olan savunma sanayi konusunda sürekli başarılar elde eden Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yetkililerini tebrik ettiği belirtildi.

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GÜNEY KORE'DEN AÇIKLAMA

Güney Kore ise Pyongyang'ın dün akşam 18.00 sıralarında 2 füze ateşlediğini doğruladı. Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan füzelerin 25 km yüksekliğe ulaşarak 110 kilometre mesafe kat ettiği ve ses hızının 4 katı sürate ulaştığı ifade edildi. Son füze denemesi ile birlikte Kuzey Kore'nin bu yılki füze denemelerinin sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

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Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il Sung'un geçtiğimiz Cuma günü 110. doğum günü nedeniyle Pyongyang yönetiminin yeni bir kıtalararası balistik füze fırlatabileceği ya da ülkenin 7. nükleer testini gerçekleştirebileceği kamuoyuna yansımıştı. ABD'nin, müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile bölgede gerçekleştirdiği tatbikatlara yanıt olarak Kuzey Kore'nin yeni provokatif eylemlerde bulunabileceği tahmin edilmişti.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore
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