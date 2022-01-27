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  4. Belçika'nın O Ses yarışmasına Türk genci Kaan Kandemir damga vurdu

Belçika'nın O Ses yarışmasına Türk genci Kaan Kandemir damga vurdu

27.01.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının Belçika versiyonu olan “The Voice Belgique” adlı ses yarışmasına katılan Türk kökenli Kaan Kandemir damga vurdu. Sahneye çıkan genç yarışmacı performansıyla hem jüriyi hem de seyircileri büyüledi. Yarışmanın ardından Kaan Kandemir'in videosu sosyal medyada da büyük ilgi gördü

Belçika'da “The Voice Belgique” adlı ses yarışmasına katılan ve Belçika'da doğup büyüyen Kaan Kandemir, "La nuit" adlı şarkıyı seslendirdi.

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DÖRT JÜRİ ÜYESİNİ DE DÖNDÜRDÜ

Kandemir, sergilediği performans ile jüriden tam puan aldı. Kandemir’in performansı beğenilirken, jürilerin dördü de döndü.

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Seyircilerin de büyük beğenisini toplayan Kandemir, Rapçi Black M'i seçti ve onun ekibinde yer almak istediğini belirtti.

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Yarışmanın yayınlanmasının ardından Kandemir'in sosyal medyada yayınlanan hızla yayılan videosu kısa sürede yoğun ilgi gördü. Belçika'da yaşayan Türklerin mesajlarıyla Türk gence destek yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Belçika
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