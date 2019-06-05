MAGAZİN

Belçim Bilgin yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, ünlü reklamcı Selim Can Çelik ile aşk yaşamaya başladı. Bilgin, sevgilisiyle olan pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Belçim Bilgin yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yılmaz Erdoğan'la 12 yıl evli kaldıktan sonra boşanan Belçim Bilgin, gönlünü reklamcı Selim Can Çelik'e kaptırdı.

belcim-bilgin

İLK BULUŞMASINI ANLATMIŞTI

YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk olan oyuncu Belçin Bilgin, eski eşiyle 2004'teki ilk buluşmasını "Paris'teydik.

belcim-bilgin

Çok heyecanlıydım. Gören olur mu diye endişeliydik. Ailem bile bilmiyordu. El ele tutuştuk. Benim elim ne kadar terlediyse artık, yüzümden bile terler aktı. Ter dolu bir buluşma oldu." sözleriyle anlatmıştı.

belcim-bilgin

belcim-bilgin

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Aslıhan Karalar kırmızı mayoyla plajı yaktı! Aslıhan Karalar kırmızı mayoyla plajı yaktı!
Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçim Bilgin sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Evlenecekleri konuşuluyordu! Murat Boz kesenin ağzını açtı

Evlenecekleri konuşuluyordu! Murat Boz kesenin ağzını açtı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgilisini bıçaklayan Günay Musayeva: Kendimi koruyordum, bıçak ona battı

'Kendimi koruyordum, bıçak ona battı '

Aslıhan Karalar kırmızı mayoyla plajı yaktı!

Aslıhan Karalar kırmızı mayoyla plajı yaktı!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Ceyda Düvenci: Unutmamak lazım sevgili olmayı

Ceyda Düvenci: Unutmamak lazım sevgili olmayı

İdo Tatlıses, Demet Akalın’ın gönlünü aldı

İdo Tatlıses, Demet Akalın’ın gönlünü aldı

Ünlü Youtuber Reynmen reklam filminden ne kadar kazandı?

Ünlü Youtuber reklam filminden servet kazandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.