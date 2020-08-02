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Belçim Bilgin yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Çeşme tatilinde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 09:11 | Son Güncelleme

Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, aşk orucunu bozdu. Bilgin, bir süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Çeşme'de görüntülendi. Belçim Bilgin'in yeni sevgilisi merak konusu oldu.

Belçim Bilgin, yarı İtalyan yarı Kanadalı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile yaz sezonunu Çeşme’de açtı.

İkili, kaldıkları otelin sahilinde denize girerken görüntülendi.

Akşam güneşi için deniz kenarına inen ünlü çift, arkadaşlarıyla denize girdi. Bilgin ile Di Blasio, kısa süre deniz keyfi yaptı.
Aşıklar daha sonra ise şezlongta sohbet ederek günün tadını çıkardı.

Belçim Bilgin ilk olarak sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Hollywood Türk Filmleri Festivali'nde boy göstermişti. 37 yaşındaki Belçim Bilgin'in Yılmaz Erdoğan'dan olan Rodin Nazım Erdoğan adında bir oğlu var.


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