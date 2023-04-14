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  4. Belediye başkanından skandal görüntüler! Gece kulübünde pantolonunu indirerek dans etti... Ülke gündemine yerleşti

Belediye başkanından skandal görüntüler! Gece kulübünde pantolonunu indirerek dans etti... Ülke gündemine yerleşti

14.04.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’nın Calima belediye başkanı Martin Alfonso Meija gittiği gece kulübünde eğlencenin dozunu kaçırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Şaşkın bakışlar altında Meija, önce gömleğini çıkarttı ardından ise pantolonunu indirerek yarı çıplak br halde dans etmeye başladı. Görüntüler ülke gündemine yerleşti.

Belediye başkanından skandal görüntüler! Gece kulübünde pantolonunu indirerek dans etti... Ülke gündemine yerleşti

Kolombiya’nın Calima belediye başkanı Martin Alfonso Meija’nın dans görüntüleri ülkede kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Bir grup gençle birlikte eğlendiği gece kulübünde gömleğini çıkartan ve pantolonunu indiren Meija’nın dans görüntüleri tepkilere neden oldu.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI TALEP ETTİLER

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Kolombiya Temsilciler Meclisi üyesi Duvalier Sanchez Arango, "Politikanın bize yüklediği sorumluluk, toplum içinde örnek davranışlar sergilememizi zorunlu kıldı.Valle'deki Calima Belediye Başkanı Martin Mejia'nın uygunsuz eylemleriyle ilgili olarak, Başsavcılık Ofisi ve Yeşiller Partisi tarafından disiplin soruşturması açılması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Kolombiya

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