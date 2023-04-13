Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! ‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi... “Korkunç bir görüntü”

Rus askerlerinin bir Ukraynalı askerin kafasını kestiği iddia edildi. Söz konusu iddiaya ait video görüntülerinin paylaşılması üzerine Ukrayna ve Rusya tarafı duruma tepki gösterdi.

“BU BİR KAZA DEĞİL”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, dünyada hiç kimsenin "Rusların insanları nasıl kolay öldürdüğünü görmezden gelmemesi" gerektiğini belirterek, "Ukraynalı esirin öldürüldüğü görüntüyü tüm dünya izlemeli. Bu bir kaza değil. Daha önce de olmuştu. Buça'da öyle olmuştu. Bin defa. Herkes, her lider tepki göstermeli. Zaman geçer unutulur diye beklememeli. Biz hiçbir şeyi unutmayacağız, katilleri affetmeyeceğiz. Her şey için yasal sorumluluk olacak. Terörist kaybetmeli." dedi.

Görüntünün Rusya'yı olduğu gibi gösterdiğini ifade eden Zelenskiy, "İşgalciler için insanlar yok, oğullar, kardeşler ve çocuklar onların umurunda değil." diye konuştu. Rusya'nın "hayatı yok etme alışkanlığını yeni norm haline getirmeye çalıştığını" ileri süren Zelenskiy, liderlerin böyle bir zulme tepki göstermemesi durumunda dünyanın bunu anlamayacağı yorumunda bulundu. Dünyaya seslenen Zelenskiy, "Şimdi harekete geçilmeli. Ukrayna'da mümkün olduğunca cepheye odaklanmalıyız, mümkün olduğunca yardım etmeli, işgalcileri topraklarımızdan kovmalıyız." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerinin Ukraynalı esir askerin kafasını kestiği ileri sürülen görüntünün "Rusya'nın hayvan doğasını bir kez daha kanıtladığını ve dünyayı bu ülkenin kana susamışlığına ikna ettiğini" savundu. Podolyak, "Belki alaycı bir şekilde barış için toprak takası teklif eden barış gücü sonunda Rus barışının gerçek anlamını hissedecektir." ifadesini kullandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), iddia edilen infazla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

“GÖRÜNTÜNÜN DOĞRU OLUP OLMADIĞI İNCELENMELİ”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukraynalı olduğu iddia edilen askerin başının kesilmesiyle ilgili yayılan görüntüye ilişkin "Bu korkunç görüntünün doğru olup olmadığı, nerede ve kimin tarafından bunun yapıldığının incelenmesi gerekiyor. Elbette, bu korkunç bir görüntü. Her şeyden önce, yaşadığımız yalan haberlerle dolu dünyada, bu görüntünün gerçek olup olmadığını kontrol etmek lazım." dedi. (AA)



