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  4. Belediye otobüsünde skandal görüntü: Kadın şoför yumruklu saldırıya uğradı

Belediye otobüsünde skandal görüntü: Kadın şoför yumruklu saldırıya uğradı

25.07.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de belediye otobüsünü kullanan kadın şoföre yumruklu saldırı yapıldı. Konak ilçesinde meydana gelen olayda, durak harici yolcu almadığı gerekçesiyle otobüste bulunan bir yolcu, otobüs şoförüne sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Saldırı anları otobüsteki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öte yandan kadın şoföre saldıran saldırgan gözaltına alındı.

Belediye otobüsünde skandal görüntü: Kadın şoför yumruklu saldırıya uğradı

İzmir'in Konak ilçesinde, belediye otobüsünde görevli kadın şoför, durak harici yolcu almadığı gerekçesiyle otobüste bulunan bir yolcu tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gereken hukuki takibi yapacaklarını söyledi.

Olay, bugün saat 07.53 sıralarında Konak ilçesi Alsancak Gar'ı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 hattı 253 numaralı yolcu otobüsünde çalışan kadın şoför B.A., Alsancak Gar'dan yolcu aldıktan sonra hareket etti. Bir süre sonra B.A., trafik lambasında kırmızı ışıkta beklerken, bir grup yolcu otobüse binmek istedi. Yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak haricinde kapı açmanın yasak olması nedeniyle B.A., kapıyı açmadı. Bunun üzerine, otobüste yolcu olarak bulunan G.Y., şoför B.A.'dan kapıyı açmasını istedi. Ancak olumsuz cevap alınca iddiaya göre sürücü B.A.'ya hakaret etti. Kontrollü bir şekilde yolcu otobüsünü yolun sağında durduran B.A., ESHOT Şoför Destek Hattı'ndan yardım istedi.

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KADIN ŞOFÖRE YUMRUKLU SALDIRI

Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği sırada, yolcu G.Y. şoför koruma kapasını kırarak B.A.'ya yumruk attı. Arbedenin yaşandığı sırada, diğer yolcular araya girdi. Bu sırada gelen polis ekipleri saldırgan yolcu G.Y.'yi kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı. Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve saldırgan yolcudan şikayetçi oldu.

BAŞKAN TUNÇ SOYER: TAKİPÇİSİYİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şoför B.A.’yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Soyer, "Kadın şoförümüze yapılan sözlü ve fiziki saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu çirkinliğe gereken cezanın verilmesi için hukuki takipteyiz. Şoför kardeşimize sahip çıkan yolcularımıza ve olaya hızla müdahale eden emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir otobüs
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