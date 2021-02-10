Belgeselin ardından Britney Spears’a destek

Britney Spears, Framing Britney Spears adlı belgeseliyle gündeme oturdu. 39 yaşındaki Spears, 2008 yılından bu yana, hem kişisel hayatı hem de iş ve finansal hakları konusunda söz sahibi değil.

Bunun nedenini ise babası Jamie Spears'ın yasal vesayeti altında yaşaması olarak açıklıyor.



Uzun yıllardır devam eden bu sürecin bilinmeyenlerini mercek altına alan Framing Britney Spears adlı belgeselin geçen hafta yayımlanmasının ardından Spears'ın özgürlüğünü isteyen hayranlarına ünlü isimler de destek vermeye başladı.

Başta Sarah Jessica Parker ve Ziwe olmak üzere birçok ünlü isim sosyal medyadan bu durumun son bulması adına mesajlar yayınladı.





