Belgrad Ormanı'nı adeta çöplüğe çevirdiler! Piknikçilerin geride bıraktıkları büyük tepkiye yol açtı: "İnsan olanın bunu yapmaması lazım"

İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ancak Belgrad Ormanı piknikçiler nedeniyle adeta çöplüğe dönüştü.

BELGRAD ORMANI'NDA İSYAN ETTİREN KİRLİLİK

Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.

"YAPTIKLARI ÇOK TERBİYESİZCE BİR ŞEY"

Ormanın içinden topladığı çöpleri poşetleyerek yol kenarına çıkaran Yakup Koç, "Ben tek başıma geliyorum buraya, çöpleri poşetliyorum. İşim bittiğinde belediyeyi arıyorum. Onlar da gelip topladığım çöpleri alıyorlar" dedi.

Hasan Aydın ise, "Yaptıkları çok terbiyesizce bir şey. Piknik yapıyorsunuz alın götürün çöpünüzü. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnsanlık değil bu. İnsan olanın bunu yapmaması lazım" diye konuştu.

(DHA)

