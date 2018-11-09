Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Victoria’s Secret defilesinin ardından after party yapıldı. Gecede ise Bella Hadid damgasını vurdu. Derin dekolteli ve şeffaf elbisesiyle meraklı bakışları üzerinde topladı.

Victoria's Secret partisine damga vurdular

1 / 16 Victoria's Secret defilesi sonrası gerçekleştirilen partiye yine Hadid kardeşler damga vurdu!

2 / 16 22 yaşındaki Bella Hadid gecenin en pırıltılı ismiydi! Hadid transparan tercihi ve sütyensiz haliyle partinin en dikkat çeken ismiydi!

3 / 16 Gülümseyerek poz veren Bella, elbisesine uygun gümüş rengi stilettoları ve aynı renk parlak çantasıyla göz alıcıydı. Bella'nın zümrüt küpeleri de dikkat çeken bir diğer ayrıntıydı.

4 / 16 Bella'yı ise ablası Gigi Hadid izledi! Gigi Hadid gecede tercih ettiği tulumuyla beğeni topladı.

5 / 16 Gigi Hadid ve Bella Hadid'e bir dönem kendileri gibi model olan anneleri Yolanda Hadid eşlik etti!

6 / 16 Yolanda Hadid'in yaşına (54) rağmen formadaki hali Hadid kardeşlerinin güzelliğini nereden aldığının bir kanıtı gibiydi.

7 / 16 Bella Hadid bir röportajında “Hiçbir zaman model olmayı hayal etmedim, bu daha çok Gigi’nin olayıydı” demişti! Bella kameranın arkasında olmanın daha fazla dikkatini çektiğini de eklemişti.

8 / 16 Bella Hadid'e partide bir küs bir barışık olduğu sevgilisi The Weeknd eşlik etti.

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