MAGAZİN

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 14:52 | Son Güncelleme

Victoria’s Secret partisine Hadid kardeşler damga vurdu! Model Bella Hadid transparan tercihiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

Victoria’s Secret defilesinin ardından after party yapıldı. Gecede ise Bella Hadid damgasını vurdu.

Derin dekolteli ve şeffaf elbisesiyle meraklı bakışları üzerinde topladı.

Victoria's Secret partisine damga vurdular

1 / 16

Victoria's Secret defilesi sonrası gerçekleştirilen partiye yine Hadid kardeşler damga vurdu!
2 / 16

22 yaşındaki Bella Hadid gecenin en pırıltılı ismiydi! Hadid transparan tercihi ve sütyensiz haliyle partinin en dikkat çeken ismiydi!
3 / 16

Gülümseyerek poz veren Bella, elbisesine uygun gümüş rengi stilettoları ve aynı renk parlak çantasıyla göz alıcıydı. Bella'nın zümrüt küpeleri de dikkat çeken bir diğer ayrıntıydı.
4 / 16

Bella'yı ise ablası Gigi Hadid izledi! Gigi Hadid gecede tercih ettiği tulumuyla beğeni topladı.
5 / 16

Gigi Hadid ve Bella Hadid'e bir dönem kendileri gibi model olan anneleri Yolanda Hadid eşlik etti!
6 / 16

Yolanda Hadid'in yaşına (54) rağmen formadaki hali Hadid kardeşlerinin güzelliğini nereden aldığının bir kanıtı gibiydi.
7 / 16

Bella Hadid bir röportajında “Hiçbir zaman model olmayı hayal etmedim, bu daha çok Gigi’nin olayıydı” demişti! Bella kameranın arkasında olmanın daha fazla dikkatini çektiğini de eklemişti.
8 / 16

Bella Hadid'e partide bir küs bir barışık olduğu sevgilisi The Weeknd eşlik etti.
9 / 16

10 / 16

11 / 16

12 / 16

13 / 16

14 / 16

15 / 16

16 / 16

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bella-Gigi Hadid Victoria's Secret Bella Hadid

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Demi Lovato hızla kilo alıyor

Demi Lovato hızla kilo alıyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
süpersin
gigi tek olur
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıla ve Ahmet Kural uzlaşacak mı?

Sıla ve Ahmet Kural uzlaşacak mı?

Kaya Çilingiroğlu: Metin Hara yazar öyle mi?

Kaya Çilingiroğlu: Metin Hara yazar öyle mi?

Azra Akın'dan 'suda doğum' cevabı!

Azra Akın'dan 'suda doğum' cevabı!

Emre Altuğ: Bir kere daha mı boşanalım?

Emre Altuğ: Bir kere daha mı boşanalım?

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber

Victoria Beckham, Spice Girls'ü 9.8 milyon dolar zarara uğrattı!

Victoria Beckham, Spice Girls'ü 9.8 milyon dolar zarara uğrattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.