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Bella Hadid arşivini açtı! Müstehcen pozları olay oldu

06.05.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Met Gala'da Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımını giyerek dikkatleri üzerine çeken Bella Hadid arşivden paylaştığı pozlarla olay oldu.

Bella Hadid arşivini açtı! Müstehcen pozları olay oldu

Met Gala tarzıyla adından söz ettiren, kendisi gibi süper model olan Gigi Hadid'in kardeşi Bella Hadid sosyal medya pozlarıyla olay oldu. Met Gala'da Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımını giyerek cesaretini konuşturan ünlü model bu cesurluğunun ilk olmadığını gösterdi.

Arşivinden fotoğraflarını paylaşan ünlü model hayranlarını mest etti.

Sosyal medyada güzelliğini ön plana çıkaran, modellik kariyeriyle ilgili paylaşımlar yapan Bella Hadid, üstüne tam dikilmemiş tül bir elbiseyle verdiği müstehcen pozları takipçilerinin huzuruna sundu.

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Sadece göğsünün ve kalçasının bir kısmı kapalı kalan elbiseyle pozunu paylaşan modele beğeni yağdı.

Bella Hadid'in pozlarına "Sıcak saatler" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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