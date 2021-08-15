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Bella Hadid’den Hz. Ali paylaşımı

15.08.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria’s Secret defileleriyle adını dünyaya duyuran Filistin kökenli ABD’li süper model Bella Hadid, Instagram hesabından Hz. Ali’nin sözlerinden birini paylaştı.

Bella Hadid’den Hz. Ali paylaşımı

Ünlü Victoria's Secret modeli Bella Hadid, her fırsatta Filistinli bir Müslüman olduğu için gurur duyduğunu dile getirir.

Dünyaca ünlü model, milyonlarca takipçisinin olduğu Instagram hesabından Hz. Ali’nin sözlerini paylaştı. Bella Hadid Hz. Ali’nin, “Kalbinde sakladıkların gözlerinde belirir” sözünü Instagram hikayeri kısmından paylaştı.

Ekran Alıntısı

“TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM”

Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere ülkenin birçok noktasında yaşanan yangın felaketi sırasında Bella Hadid’den destek paylaşımı yapmıştı. Ünlü manken, "Bu çok üzücü. Türkiye’nin toprakları ve canlıları için dua ediyorum. Türkiye’yi çok seviyorum" mesajını yayınlandı.

Bella Hadid'ten Türkiye paylaşımı: Dua ediyorumBella Hadid'ten Türkiye paylaşımı: Dua ediyorum


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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Instagram
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