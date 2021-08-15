Bella Hadid’den Hz. Ali paylaşımı

Ünlü Victoria's Secret modeli Bella Hadid, her fırsatta Filistinli bir Müslüman olduğu için gurur duyduğunu dile getirir.

Dünyaca ünlü model, milyonlarca takipçisinin olduğu Instagram hesabından Hz. Ali’nin sözlerini paylaştı. Bella Hadid Hz. Ali’nin, “Kalbinde sakladıkların gözlerinde belirir” sözünü Instagram hikayeri kısmından paylaştı.

“TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM”

Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere ülkenin birçok noktasında yaşanan yangın felaketi sırasında Bella Hadid’den destek paylaşımı yapmıştı. Ünlü manken, "Bu çok üzücü. Türkiye’nin toprakları ve canlıları için dua ediyorum. Türkiye’yi çok seviyorum" mesajını yayınlandı.



