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Bella Hadid doğum günü kutluyor! Pozlarına beğeni yağdı

09.10.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Bella Hadid doğum günü kutluyor! Pozlarına beğeni yağdı

Dünyaca ünlü Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, bugün 24. yaşının ilk gününü kutluyor. 2014’te profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella yeni yaşını kutlarken çektiği bikinili pozlarını paylaştı ve sosyal medyayı salladı.

Sadece 24 yaşında olmasına rağmen dünyanın sayılı modelleri arasında gösterilen Bella Hadid yeni yaşını kutluyor. 24 yaşına giren Hadid arkadaşlarıyla eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Muhteşem bir tatil geçiren Bella renkli bikinisiyle verdiği pozlarla beğeni topladı. Arkadaşlarıyla havuz başında keyif yapan Hadid takılarıyla tarzını tamamladı.

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Doğum günü için özel bir uçak kiralayan Bella Hadid arkadaşlarıyla tatil yapmayı tercih etti. Özel uçakla tatile giden Hadid "Aman Tanrım, kendimi gerçekten şanslı hissediyorum," dedi.

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BELLA HADİD KİMDİR?

Bella Hadid 9 Ekim 1996'da Hollandalı model Yolanda Hadid ile çocukken İsrail’den sınırdışı edilen ve ailesiyle birlikte ABD’ye göç eden Filistinli gayrimenkul geliştirme uzmanı Muhammed Hadid’in kızı olarak dünyaya geldi.

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Hadid, bir röportajında “Babam Amerika’ya ilk geldiğinde bir mülteciydi. Dolayısıyla ablam (Gigi), erkek kardeşim (Anwar) ve benim için bu konu çok yakınımızdaydı" dedi. "Babam her zaman dindardı ve bizimle dua ederdi” diyen Hadid, kendini “Müslüman olmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle ifade ediyor.

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Hadid, iki yaşında Guess’in kampanyasında yer alarak moda kampanyalarının aranan yüzü haline geldi.

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Ablası Gigi'nin izinden gidip, modellik kariyerini başlatmadan önce soluğu New York'ta alan 1,79 boyundaki Bella, fotoğrafçılık eğitimine başlamak için kolları sıvadı. Başlarda işin mutfağında olmaktan zevk alan Bella podyuma sonradan transfer oldu.


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