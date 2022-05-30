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Bella Hadid dünyaca ünlü markanın yeni sezon kampanyasında!

30.05.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bella Hadid Michael Kors'un yeni sezon kampanyasında yer alıyor. Bella Hadid, Michale Kors’un yeni koleksiyonu için siyah bikinisiyle objektiflere poz verdi.

Bella Hadid dünyaca ünlü markanın yeni sezon kampanyasında!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Michael Kors'un yeni koleksiyonu için objektif karşısındaydı. 25 yaşındaki Hadid, markanın yeni kampanyasında siyah bikini takımıyla poz verirken, düzgün fiziği ile beğeni topladı.

Ünlü model, kampanya görünümünde bikini takımını siyah açık topuklu ayakkabı, kalın zincir kolye ve bileklik ile tamamladı.

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Markanın yeni sezon siyah deri-hasır tasarımlı çantasını da elinde tutarken fotoğraflanan Hadid, markanın güneş gözlüğünü de taktı.

Saçlarını at kuyruğu yapan model, makyajda bronz tonlarını ve nemli bir görünümü tercih etti.

Öte yandan Michael Kors, Hadid'in kampanya fotoğrafını Instagram hesabından, “Bazıları çok şık sever” notuyla paylaştı.

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Bella Hadid
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