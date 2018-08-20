Bella Hadid'in havuz pozu!

ABD’li top model Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Dünyaca ünlü mankenin paylaşımını 1 buçuk milyona yakın kişi beğendi.

Güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Bella Hadid daha önce yaptığı bir açıklamada "Güzellik idollerim Cher ve Monica Belluci. Herkes Cher’i inanılmaz bir şarkıcı ve oyuncu olarak görür ama aynı zamanda bir moda ikonudur. Cher, bugün hala sahneye çıkıyor ve ben hayatımın geri kalanında onun gibi olmayı arzuluyorum" itirafından bulunmuştu.



