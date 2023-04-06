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Bella Hadid'in şeffaf tercihi! Sütyen giymeyince olay oldu

06.04.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde sağlık sorunları yaşayan ve bu detayları da takipçileriyle paylaşan Bella Hadid şeffaf bluzuyla poz verdi. Sütyen giymeyen ve göğüslerini sergileyen Hadid takipçilerini ikiye böldü.

Bella Hadid'in şeffaf tercihi! Sütyen giymeyince olay oldu

Mohamed Hadid'in Hollandalı model Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen süper model Bella Hadid son yılların aranan modelleri arasında yer alıyor.

Yoğun modellik günlerinden ve sağlıksız beslenmesinin ardından Bella Hadid, Lyme hastalığı (bir tür kenenin ısırması ile insana geçen bir bakterinin yol açtığı hastalık) yüzünden hastanelik olmuş ve sağlık sorunlarını da sosyal medyadan paylaşmıştı.

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Durumu iyiye giden model son olarak iddialı pozlarını paylaştı. Şeffaf bluz, mini etek ve renkli çoraplarıyla boy gösteren Hadid oldukça da cesurdu.

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Sütyensiz tarzıyla göğüslerini sergileyen model hayranlarını ikiye böldü. Kimi sütyen takmasını söylerken kimi ise modele çok güzel olduğunu söyledi.

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Bella Hadid Model

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