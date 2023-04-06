MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından... Gülşen Bubikoğlu torunuyla pozunu paylaştı! "Doğal yaşlanıyor"

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından... Gülşen Bubikoğlu torunuyla pozunu paylaştı! "Doğal yaşlanıyor"

06.04.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Gülşen Bubikoğlu son haliyle sık sık merak konusu oluyor. Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu son olarak torunu Mavi'yle pozu ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından... Gülşen Bubikoğlu torunuyla pozunu paylaştı! "Doğal yaşlanıyor"

Yeşilçam'a hem güzelliğiyle hem de başarılı filmleriyle damga vuran isimlerden Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Yıllardır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdüren Gülşen Bubikoğlu zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

Son hali sık sık merak edilen Gülşen Bubikoğlu'nun torununun yeni yaşını kutlarken çekilmiş bir pozu ortaya çıktı.

ssss

"Yine aileyle özel bir geceydi. Çok güzeldi" notuyla paylaşım yapan oyuncuya beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu'nun torunuyla pozunu görenler "Ne güzel doğal", "Kadın doğal yaşlanıyor" yorumlarında bulundu.

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu gazeteci Cüneyt Özdemir ile evli.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
36,5 milyon dolarlık evinin bahçesinde neredeyse giyinmedi!36,5 milyon dolarlık evinin bahçesinde neredeyse giyinmedi!
72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı! 72 kilo verip incecik oldu! Esin Gündoğdu'nun son halini rol arkadaşları bile tanıyamadı!
Siyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldıSiyasette Cezmi Baskın sürprizi! TİP'e katıldı
Anahtar Kelimeler:
Gülşen Bubikoğlu Gülşen kadınları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

AFAD ve itfaiye alarma geçti! Sesler geldikten sonra çöktü

AFAD ve itfaiye alarma geçti! Sesler geldikten sonra çöktü

Deprem bölgesinden dönen belediye görevlilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 14 yaralı

Deprem bölgesinden dönen belediye görevlilerini taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü 14 yaralı

Göğüs dekolteli poz verdi! “Bu güzellik gerçek mi”

Göğüs dekolteli poz verdi! “Bu güzellik gerçek mi”

Kılıçdaroğlu 'teklif yaptık' demişti! İnce hemen karşılık verdi

Kılıçdaroğlu 'teklif yaptık' demişti! İnce hemen karşılık verdi

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.