Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından... Gülşen Bubikoğlu torunuyla pozunu paylaştı! "Doğal yaşlanıyor"

Yeşilçam'a hem güzelliğiyle hem de başarılı filmleriyle damga vuran isimlerden Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Yıllardır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdüren Gülşen Bubikoğlu zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

Son hali sık sık merak edilen Gülşen Bubikoğlu'nun torununun yeni yaşını kutlarken çekilmiş bir pozu ortaya çıktı.

"Yine aileyle özel bir geceydi. Çok güzeldi" notuyla paylaşım yapan oyuncuya beğeni yağdı.

Yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu'nun torunuyla pozunu görenler "Ne güzel doğal", "Kadın doğal yaşlanıyor" yorumlarında bulundu.

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu gazeteci Cüneyt Özdemir ile evli.



