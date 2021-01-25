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Bella Hadid: Işığımı yeniden buldum

25.01.2021 16:58 | Son Güncelleme:
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Bella Hadid: Işığımı yeniden buldum

Kısa bir süre önce sevgilisi The Weeknd ile yollarını ayıran model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla pandemi döneminde içine yöneldiğini ifade etti.

Amerikalı model Bella Hadid, pandemi döneminde kendini geliştirmek adına içine yöneldiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 24 yaşındaki Hadid, "Kendime döndüm, gücümü ve ışığımı yeniden buldum" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bella Hadid, "Ben sadece acı çeken insanlara yardım etmek için, barış ve sevgi aracı olmak için buradayım" şeklinde konuştu.

Bu süreçte bol bol kitap okuduğunu belirten ünlü model, takipçilerine de aynı şeyi tavsiye etmeyi ihmal etmedi.

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