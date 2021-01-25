Bella Hadid: Işığımı yeniden buldum

Amerikalı model Bella Hadid, pandemi döneminde kendini geliştirmek adına içine yöneldiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 24 yaşındaki Hadid, "Kendime döndüm, gücümü ve ışığımı yeniden buldum" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bella Hadid, "Ben sadece acı çeken insanlara yardım etmek için, barış ve sevgi aracı olmak için buradayım" şeklinde konuştu.

Bu süreçte bol bol kitap okuduğunu belirten ünlü model, takipçilerine de aynı şeyi tavsiye etmeyi ihmal etmedi.

