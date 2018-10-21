MAGAZİN

Bella Hadid itiraz ediyor ama... Dudakları olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.10.2018 17:18 | Son Güncelleme

Top model Bella Hadid, yüzüne estetik müdahaleler yaptırdığı iddialarını bugüne kadar hep reddetti. Ama son Instagram paylaşımı bu konudaki tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

Bella Hadid itiraz ediyor ama... Dudakları olay oldu

22 yaşındaki Bella Hadid, babası Muhammed Hadid'i ziyarete gittiği gün hem onunla hem de kendi başına fotoğraf çektirdi. Sonra da bunları Instagram sayfasında paylaştı. Hadid'in bu paylaşımlarına da sadece bir saat içinde 10 bin tane yorum ve beğeni geldi.

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Takipçilerinin birçoğu Hadid'in dudaklarındaki değişimi gözden kaçırmamıştı. Modelin üst dudağı eskisine oranla dikkat çekici şekilde kalındı. Bazı takipçileri bunun yaptığı makyajdan kaynaklandığını ileri sürse de birçoğu Bella Hadid'in üst dudağına dolgu yaptırdığını savundu.

Hatta bazı takipçileri "Bella'yı seviyorum, ama o üst dudağını kim yaptıysa biraz abartmış" diye görüşlerini bildirdi.

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Bella Hadid'in milyarder iş adamı babası Muhammed Hadid de kendi hesabında kızıyla birlikte çekilen bir pozu paylaştı.

Bella Hadid'in yüzünde çeşitli estetik müdahaleler olduğu yıllardır konuşuluyor. Ancak model bütün bu iddiaları her seferinde ısrarla reddediyor.

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